謊稱擁熱裂解技術「印股票換鈔票」詐1940萬 歐司瑪負責人等8人起訴

台北地檢署今依違反證券交易法等罪，將陳文熙、張桂挺等8人起訴。圖為台北地檢署。（資料照）

2024/02/16 10:59

〔記者王定傳／台北報導〕歐司瑪再生能源科技股份有限公司及台金大事業股份有限公司實際及登記負責人陳文熙，涉嫌夥其妹夫即歐司瑪登記負責人張桂挺等人，對外謊稱擁有廢棄物分解再生油品能源的熱裂解技術相關證照與專利，且已與台電、台積電、許多地方政府合作，2年內預計營收8億元，以此推銷股票，致210名民眾受騙，金額高達1940萬餘元，台北地檢署今依違反證券交易法等罪，將陳文熙、張桂挺等8人起訴。

檢警調查，陳男因得知士緯科技股份有限公司負責人王小南發明將廢棄物分解再生油品能源的熱裂解技術，遂洽達合作，因而取得相關證照資料，準備予以包裝、宣傳、哄抬，以此吸引投資人入金；但因他根本沒錢支付獲取設備，王小南遂終止合作，並表明歐司瑪公司不得再使用士緯公司熱裂解相關資訊。

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檢警調查，陳男仍不罷手，涉嫌夥同張桂挺，付費製作實為廣告的虛假報導，宣稱歐司瑪擁有全球專利的熱裂解技術，可將廢輪胎、橡膠、塑料、機油等無法分解的廢棄物，轉為再生油品，進而發電再生能源，且已與台電、台積電、全球三大食品公司、國內多個地方政府等合作，預計2年內營收可達8億元，且即將上市或興櫃，透過員工推銷民眾以每張股票45000元至10萬元不等價格購入股票，總計有210人受害，金額達1940萬餘元。

檢警調查，由於歐司瑪公司根本沒有任何業務及營收，陳文熙為了避免犯行曝光，且希望騙更多，除夥同張桂挺涉嫌製作不實財務報表外，還在線上股東會議謊稱，歐司瑪2022年度的營收達1億3929萬餘元，將公司「盈餘」轉增資配股，每1000股將或配發40股，另外將於2023年與苗栗縣通宵鎮設置廢棄物熱裂解發電廠、併購台中SRF燃料棒工廠、再台中工業區設置工廠、於桃園虎頭山成立綠能園區，持續營造前景看好、獲利可期假象，想騙原有股東認購增資新股，但因被檢警搜索拘提、加上媒體報導而未遂。

檢方調查後依違反證券交易法「證券詐偽、非法出售有價證券」、刑法「三人以上共同詐欺未遂」等罪嫌，將陳文熙、張桂挺等8人起訴。

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