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首頁　>　社會

高雄二寶單親媽被控「賣慘詐騙」？ 社會局通報警方調查

高雄市社會局副局長葉玉如說明處理狀況。（高市社會局提供）

高雄市社會局副局長葉玉如說明處理狀況。（高市社會局提供）

2024/02/15 16:55

〔記者洪定宏／高雄報導〕黃姓女子自稱是單親媽媽，育有2名小孩，分別是4歲及3個月大，但她被控以弱勢身分博取同情，獲贈金錢及物資，並將物資轉賣，善款疑似用於非法，已有多人受害；由於農曆春節前，黃女的帳戶被列為「警示」，導致無法領取補助款，在臉書社團發文求救而被檢舉。黃女接受媒體電訪強調，一切交給司法處理。

高雄市社會局副局長葉玉如指出，黃女為關懷個案，已通報市警局婦幼隊調查，先提供急難救助金及物資紓困；黃女的帳戶被凍結，補助款改用她小孩的帳戶。另外，「公益勸募條例」不適用個人，只能勸導。

疑似黃女日前在臉書社團匿名發文指出，她沒有做不應該做的事，低收入補助、育兒津貼、春節禮金是她跟孩子唯一的收入來源，希望警方早日還她清白。

但不久有網友發文指控，3年來，黃女以小孩為藉口詐騙，除了騙錢，也轉賣民眾捐的奶粉，「她戶頭被警示，是因為被告詐欺起訴了」，呼籲「有被騙到錢的請報警」；也有人指控黃女積欠房租，多人受騙匯款。

網友分享「教戰法則」提醒，匿名帳號切勿施捨；帳戶被警示封鎖的「一定」有參與詐欺，但對方一定會說她什麼都不知道或她是被利用的；會說出「我不是乞丐」、「我不需要妳的錢」這一定是老手；捐錢先小人後君子，一定要看身分證，司法院全球資訊網上查判決書看前科；身分證一年內換發過的通常是為了怕人查而改名。

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