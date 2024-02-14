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誆跟建商超熟可拿到預售屋優惠價 高雄3女被詐534萬元怒告

高雄房價漲吸引民眾投資，陳男誆跟建商超熟可拿到預售屋優惠價，3女被詐534萬元怒告詐欺。示意圖。（資料照）

高雄房價漲吸引民眾投資，陳男誆跟建商超熟可拿到預售屋優惠價，3女被詐534萬元怒告詐欺。示意圖。（資料照）

2024/02/14 16:54

〔記者黃良傑／高雄報導〕46歲陳姓男子見妻子的于姓閨蜜想買高雄的熱門預售屋，便自稱是房仲直營店負責人，還認識此預售屋的建商，可以拿到「仲介優惠價」，于女被騙207萬元，還介紹李姓、陳姓女友人繳訂327萬元，直到房屋今年蓋好仍未獲交屋過戶，追問才知受騙慘失534多萬元，高雄地檢署偵結依詐欺罪嫌起訴陳男。

起訴書指出，陳男因妻子介紹認識于姓閨蜜，陳男得知于女和友人想買高雄搶手的預售屋案，因地段好，每坪開價已20多萬元，因地段好，該建案一開賣湧入許多買客，該建案已於去年喊停，今年即可完工交屋，但于女等人始終等不到過戶通知。

于女等人指控自2022年3月起，誤信陳男誆指簽約，以為真訂到此預售案，前後共匯出207萬元給陳男，于女還介紹李姓、陳姓女友人，也透過陳男「下訂」買預售屋，陳女自前年9月至去年2月間，共匯款227萬元給陳，李女也匯100萬元給陳男欲買房，3人共付出逾534萬元。

直到去年底，3女追問陳男建案完工日期，陳男卻用各種理由搪塞、拖延，又一度想退訂時，陳男仍以各種理由拒絕，3女向建商公司查詢，才驚覺受騙，憤而報警提告，陳男坦承假扮仲介，詐騙于女等人534萬元，高雄地檢署偵結後，依詐欺罪嫌起訴陳男。

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