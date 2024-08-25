癌男做化療竟性騷擾護理師 病逝後家人得賠20萬

北市中年男子罹癌做化療，竟性騷擾護理師，但審理中病逝，高院判男子家人從繼承遣產中賠償20萬元確定。（記者楊國文攝）

2024/08/25 16:31

〔記者楊國文／台北報導〕罹患癌症的中年男子到台大癌醫分院住院進行化療，竟2度對年輕護理師襲胸、碰觸大腿、下體等私密處，護理師憤而提告，男子則辯稱，住院進行化療期間身體虛弱，不可能騷擾護理師，仍被依2個性騷擾罪，判拘役80天，可易科罰金8萬元確定；護理師並提起「刑附民」訴訟，不料，該男子審理中去世，高等法院判決應賠償20萬元確定，由男子的子女從所得遺產中賠償20萬元給護理師。

檢方起訴指出，2021年12月某日傍晚，國立台灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院（簡稱台大癌醫分院）護理師A女前往病房，探詢住院接受化學治療的中年男子是否要訂便當時，男子突然將頭部靠近A女胸前，她受驚後退，仍故作鎮定，將掛於胸前的識別證拿近給男子看，男子假意拿起識別證，並藉機碰觸A女胸部，對她性騷擾得逞。

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7日凌晨，A女隱忍遭性騷擾的不舒服感覺，到男子病房巡房，當她走到他的病床側邊時，男子突然起身坐在床上，將雙手隔著棉被從病床側邊圍欄中間縫隙處伸出手，隔著棉被圈住A女左大腿並向上滑動至大腿根部、下體等處，A女立即出言制止稱「請你不要亂摸」，沒想到，男子不理會，又隔著棉被以雙手圈住她的大腿往上滑動，再度性騷擾。A女不再姑息，報警提告。

男子矢口否認性騷擾犯行，辯稱因做化療，身體虛弱，沒有觸摸A女。當時，他坐著右手拿筷子、左手扶著餐盒在吃晚餐，而且正值疫情期間，A女身為醫護人員，應會主動和他拉開距離，怎麼可能讓他的手碰到胸部、大腿等處？若有的話，為何A女沒有大聲喊叫？A女說詞不合理。

A女同事證稱，接班後，A女告知遭性騷擾情事，她因為事發突然，當時不知道怎麼辦，才沒有立即反映。她認為應該立即處理，因此拜託警衛幫忙報警。

一、二審都認為，男子說詞不可採，A女案發過程細節均陳述一致，應是親身經歷，審酌男子2度對她性騷擾，造成她身心受創，犯後又否認犯行，判男子拘役80天，得易科罰金8萬元確定。

女護理師另對男子提起刑事附帶民事訴訟，僅求償20萬元，高院傳喚男子出庭未到，不料，審理尾聲男子已因癌症去世。高院審理判決男子2度性騷擾護理師應賠償20萬元，由男子的子女從所得遺產中賠償20萬元給護理師，全案確定。

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