馬公東衛雜草火警濃霧敝日 澎縣消防局調派多處人車馳援

馬公東衛水庫與石泉之間，突然爆發野草火警。（羅盤提供）

2024/02/14 11:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節7天連假收假日，今傳出鄰近澎湖機場東衛水庫與石泉社區雜草火警，一時間濃霧敝日，影響來往人車視線，還好天氣晴朗，未造成澎湖機場班機起降延誤，但火勢卻對鄰近民宅及建築工地造成威脅，並波及民宅倉庫燃燒，澎湖縣政府消防局緊急調派多處消防車及人力，趕往現場馳援。

澎湖縣政府消防局調查指出，上午10時34分接獲民眾報案指稱，馬公石泉與東衛水庫之間發生火警，雖是雜草火警，但因天氣乾燥，火勢迅速蔓延至鄰近民宅與建築工地，並已波及到木材工廠倉庫，頓時陷入火海之中，同時燃燒的濃霧四起，一時間敝日，影響來往人車視線，所幸沒有造成班機起降延誤，不然今日為春節連續假期收假日，恐將導致班機調度大亂。

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由於數年前同一位置曾發生野草大火，原因是存放在鄰近東衛坑道的澎湖花火節殘存彈藥，不知何故突然發生大爆炸，才會造成野草火警，燃燒面積相當大，澎湖縣政府消防局當時派出多輛人車漏夜進行搶救，好不容易才控制火勢，因此野火再起，又加上已威脅鄰近民宅，消防局不敢掉以輕心，調度多處增援人車前往現場施救。

至於起火原因，究竟與年節施放煙火，還是吸菸或施工不慎引燃火警，仍有待消防局火調小組進一步調查釐清。但13日晚間馬公市中正路麥當勞5-6樓間，卻有人在窗戶旁鳴放大型沖天炮，拖曳火花照亮夜空，引發民眾不滿上網檢舉，但澎湖縣政府消防局表示，只要市面販售購買炮竹煙火，都不是列管專業煙火。

野草火警蔓延至鄰近民宅倉庫，陷入火海。（民眾提供）

石泉東衛水庫野草火警，一時間濃煙敝日。（民眾提供）

馬公市麥當勞樓上發射煙火，拖曳火花照亮夜空。（澎湖交通觀察日誌提供）

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