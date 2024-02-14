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走春人潮擠爆北港警出動無人機掌握車流 縣警局提改道建議

春節連假朝天宮、武德宮走春人潮擠爆北港鎮，雲林縣警察局出動無人機從高空掌握北港市區車流。（雲林縣警局提供）

春節連假朝天宮、武德宮走春人潮擠爆北港鎮，雲林縣警察局出動無人機從高空掌握北港市區車流。（雲林縣警局提供）

2024/02/14 09:53

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕春節連假朝天宮、武德宮走春人潮擠爆北港鎮，人口僅有4萬的北港鎮每天擠進20萬遊客，雲林縣警察局出動無人機從高空掌握北港市區車流狀況，遠端操控路口交通號誌，以維護北港市區交通安全與順暢。

春節走春人潮連日來擠爆北港小鎮，其中以朝天宮和武德宮兩大信仰中心周邊經常塞車，中午過後北港大橋及華勝、華南路段經常性壅塞，雲林縣警察局因而出動無人機從高空掌握北港市區整體車流狀況，且以遠端操控路口交通號誌，再由現場員警指揮疏導車流，建議提早改道走媽祖大橋等。

雲林縣警察局長李建民表示，為因應春節寺廟走春及燈會人潮，從除夕起實施交通管制，其中朝天宮周邊巷道白天改為徒步區，另華勝、華南路段及北港大橋為春節易壅塞地雷路段，建議沒有要到朝天宮或北港市區的車輛提早改道。

李建民表示，南下車輛在縣道145線、台19線進入北港鎮後，走公園路、文仁路後接媽祖大橋；北上車輛可至縣道164線北港大橋南端三角圓環左轉台19線後再右轉上媽祖大橋，接文仁路、公園路及145線，可以節省返鄉、旅遊時間。

雲林縣警察局出動無人機從高空掌握北港市區車流狀況，遠端操控路口交通號誌，以維持交通。（雲林縣警局提供）

雲林縣警察局出動無人機從高空掌握北港市區車流狀況，遠端操控路口交通號誌，以維持交通。（雲林縣警局提供）

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