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首頁　>　社會

男保全年初四上班 花蓮台9線自撞路邊貨車身亡

30歲胡姓男子騎乘的機車車頭全毀。（民眾提供）

30歲胡姓男子騎乘的機車車頭全毀。（民眾提供）

2024/02/13 21:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕住台東縣海端鄉的30歲胡姓男子，在花蓮從事保全行業，今天晚間6點多去騎機車工作途中，在台9線花蓮玉里鎮市區路段，自撞停靠路旁的小貨車，疑車速過快整個人噴飛、機車車頭撞爛，男子雖有戴安全帽，但撞擊力道過大頭部重創，現場判定死亡未送醫。

台9線277.65K玉里市區路段北上車道，今天晚間6點多突然傳出撞擊巨響，附近民眾出門查看，發現一名騎機車男子倒在地上，頭部破裂，機車則撞到路邊停放的貨車，整台機車車頭毀損，警消獲報趕到現場後，發現男子腦漿外溢、沒有呼吸心跳，救護車人員按照緊急救護法規定，現場判定死亡，沒有送醫。

警方初步了解，30歲胡姓男子住在台東縣海端鄉，騎機車北上花蓮上班途中，在台9線玉里市區段，撞擊停放路外的營業小貨車，機車嚴重受損，而男子雖然有戴安全帽，但因撞擊力道太大仍造成頭部變形，現場判定死亡。

警方初步研判，現場路燈照明良好、標誌標線也都清楚，事故原因可能是未注意車前狀況，由於現場沒有監視器，警方將擴大調閱過往車輛的行車紀錄器，並由花蓮地檢署檢察官會同法醫相驗，以釐清事故及死因。

30歲胡姓男子騎乘的機車自撞貨車，因頭部變形明顯死亡，並沒有送醫。（民眾提供）

30歲胡姓男子騎乘的機車自撞貨車，因頭部變形明顯死亡，並沒有送醫。（民眾提供）

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