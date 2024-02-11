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2/11 大樂透1億元頭獎落台南！百萬大紅包開出22組

今晚（2月11日）開獎的第113000016期大樂透頭獎開出1注；第113000016期春節百萬大紅包開出22組。（台彩提供；本報合成）

今晚（2月11日）開獎的第113000016期大樂透頭獎開出1注；第113000016期春節百萬大紅包開出22組。（台彩提供；本報合成）

2024/02/11 22:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月11日）開獎的第113000016期大樂透頭獎開出1注，由台南市善化區東關里中山路398號1樓「贏通海彩券行」開出；第113000016期春節百萬大紅包開出22組，還有223組尚未開出，將於下期（12日）繼續加開大紅包獎項。

第113000016期大樂透中獎號碼「11、13、23、29、44、45，特別號：27」，頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎共3注中獎，每注可得163萬6504元；參獎共95注中獎，每注可得5萬5654元；肆獎共178注中獎，每注可得1萬9094元；伍獎共4520注中獎，每注可得2000元；陸獎共6425注中獎，每注可得1000元；柒獎共6萬6421注中獎，每注可得400元；普獎共8萬5606注中獎，每注可得400元。

第113000016期49樂合彩中獎號碼為「11、13、23、29、44、45」，四合摃龜；三合共83注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3007注中獎，每注可得1250元。

第113000016期春節大紅包中獎號碼為「01、09、13、15、23、33、36、43、48」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出22組共28注中獎，其中16組為單注中獎，可得獎金100萬元，6組為2注均分，各得獎金50萬元。本期開出22組，尚有223組未開出，將於下期繼續加開大紅包獎項。

相關連結請見︰

第113000016期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩開獎獎號。（擷自台灣彩券網站）

大樂透、49樂合彩開獎獎號。（擷自台灣彩券網站）

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