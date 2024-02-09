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疑為扶正副駕駛座物品分心 台南轎車撞壞路邊變電箱殃及附近住戶

新化忠孝路、中正路口的變電箱被撞壞，附近住戶停電，台電公司緊急派員搶修。（民眾提供）

新化忠孝路、中正路口的變電箱被撞壞，附近住戶停電，台電公司緊急派員搶修。（民眾提供）

2024/02/09 12:31

首次上稿 11:10
更新時間 12:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕1部轎車今天凌晨行經台南新化中正路時失控自撞路邊變電箱，雖未造成人員受傷，但附近逾70戶停電，除夕要料理年菜，卻沒電可用，相當無奈；初步了解，肇事原因疑似駕駛要扶正副駕駛座的物品而分心，警方將再深入釐清，而台電公司也在中午之前將電力搶通，讓民眾的年夜飯不受影響。

這起車禍發生在今天凌晨2點許，轎車從忠孝路左轉中正路，準備往北行駛，卻因轉彎角度過大，撞到路邊的變電箱，肇事後，新化警方緊急出動，在現場交通管制與疏導，並通報台電公司派員積極搶修。

變電箱被撞壞，中正路與太平街口的交通號誌故障，附近超過70戶也被波及，今天是除夕，民眾一早要準備年菜，卻發現家裡停電了，相當不便，卻也無奈。

駕駛酒測值為0，據了解，疑似本來放在副駕駛座的物品在轉彎時斜倒，駕駛為了扶正一時分心，而自撞路邊變電箱。

新化警分局長蘇有義表示，為保障用路人安全，避免因號誌故障發生危害，民眾若於路上發現號誌故障情形，可撥打台南號誌維修專線0800-295597或0800-366336，該專線24小時專人接聽；也籲請民眾配合交管員警疏導措施，以維交通順暢。

新化忠孝路、中正路口的變電箱被撞壞。（民眾提供）

新化忠孝路、中正路口的變電箱被撞壞。（民眾提供）

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