不想分手！男衝女友住處潑灑汽油揚言放火被判刑

嘉義地方法院。（資料照）

2024/02/09 10:07

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名鄭姓男子因不滿女友提分手，準備汽油到女友住處2、3樓潑灑，點燃打火機，欲與女友同歸於盡，幸被及時攔阻，沒有燒毀住宅。嘉義地檢署依公共危險罪嫌起訴，嘉義地方法院判刑3年10個月。另依強制罪判處拘役50日，可易科罰金，全案現由台灣高等法院台南分院審理中。

鄭姓男子與女友原本一起在嘉義市同居，2022年不滿女友提出分手，在9月5日傍晚5點許，手持裝著汽油的牛奶瓶及打火機，到女友住處2、3樓潑灑汽油後，點燃打火機揚言「要把房子燒掉，一起走」。

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鄭男的女友見狀拿起手機要錄影，鄭男竟持剪刀語出威脅要劃她的臉，強行將手機拿走，女友隨即伸手阻止，再將剪刀、汽油瓶等拿回來，因而沒有引燃火勢、燒毀住宅。

檢警偵訊時，鄭男否認欲放火等公共危險、妨害自由犯行，辯稱因當時有一名不認識的越南籍女子從後面推他，他跌倒後汽油灑出來；因他的手機與女友手機外觀相同，摔倒時將2支手機撿起帶走，汽油原本就在案發現場，不是他準備的。

辯護律師辯稱，鄭男患有憂鬱症，身心狀況不佳，經常腦袋陷入空白等。

合議庭法官勘驗案發時錄影畫面，全程未見鄭男跌倒在地，且明顯可見他隨身攜帶汽油瓶，二度聲稱要潑灑汽油，還朝地面潑灑汽油、持打火機點火、拿剪刀恫嚇等。

法官審酌，鄭男與女友同居，為家庭暴力法所定家庭成員；經送嘉義基督教醫院進行精神鑑定為輕鬱症或持續性憂鬱症，認為涉案時的現實判斷能力，並無受精神病症狀干擾，以依據證人、被害人證詞等考量，認為鄭男犯放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪、強制罪，依此論罪科刑。

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