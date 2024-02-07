販毒組織嚴密小蜜蜂分工明確 警層層清剿逮19人

翁嫌﹛前中）與周嫌﹛後中）被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/07 09:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕以周姓、翁姓男子為首的販毒集團，為防制被警方查獲，每次交易時必選擇「「大型停車場」、「無監視器死巷」及「車水馬龍大路口」等地理優勢區域，便於潛藏和逃逸，但仍被警方循線清剿逮獲19人，起出咖啡包300餘包、毒品咖啡包原料1公斤，訊後依法移送偵辦。

台北市警中正二分局根據查獲的一宗槍械案，溯源追查幕後有販毒集團在運作，且對方是透過通訊軟體微信，在群組內販賣大量毒品咖啡包及藥錠，並採全天候24小時不打烊、一條龍方式營運，集團組織結構頗具系統化，分工謀取不法暴利。

請繼續往下閱讀...

中正二分局會同中山、內湖、新北永和、台中豐原及桃園等分局組成專案小組擴大追查，查出由34歲翁嫌與37歲周嫌掌控的販毒集團，每日交易次數高達數十筆，分工細膩組織分明，已北北基桃地區的重大毒梟。

警方在查緝過程中，發現此集團專門挑選「有大型停車場」、「無監視器死巷」及「車水馬龍的大路口」等地理優勢區域，做為集團小蜜蜂交班地點，且搭配多元計程車，充分善用其便利性、隱匿性，降低運送過程中較少遭查獲的可能，增加警方查緝與蒐證的困難。

警方日前見時機成熟，同步前往新北市新莊、北市萬華各藥頭、藥腳住處及集團倉庫等處執行，一舉查獲相關犯嫌19名，起獲咖啡包300餘包、毒品咖啡包原料1公斤、空包裝袋3千餘包、汽車2台、分裝工具及贓款60餘萬元等證物。

警訊後，全案依毒品、組織犯罪罪嫌移送台北地檢署偵辦，昨日檢察官複訊後，認周、翁等2嫌犯罪嫌疑重大向法院聲請羈押禁見獲准。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

起獲咖啡包300餘包、毒品咖啡包原料1公斤、空包裝袋3千餘包、汽車2台、分裝工具及贓款60餘萬元等證物。 （記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法