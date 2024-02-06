彰化4連霸議員柯振杯當選有效確定 二審認定無賄選理由出爐

彰化4連霸議員柯振杯遭控前年競選時穿著競選背心出席和善團的公益活動涉及賄選，台中高分院今駁回當選無效之訴，當選有效確定。（記者陳建志攝）

2024/02/06 20:57

〔記者陳建志／台中報導〕彰化第3選區4連霸議員柯振杯，遭控2022年選舉時，穿著競選背心出席「和美和善團」在彰化縣伸港鄉「福安宮」舉辦的救助活動，活動中還一併交付柯振杯的競選文宣，並口頭拜託央請投票支持，遭檢察官提起當選無效之訴，一、二審都認為，該活動的經費和物資都由和善團提供，且未排斥其他參選人參與，領取紅包的民眾也都認為是和善團所發放，台中高分院今天駁回上訴，判決柯振杯當選有效確定。

檢察官起訴表示，柯振杯是彰化縣第20屆縣議員選舉第3選舉區候選人，並當選縣議員，但「和美和善團」的曾姓創會長和柯是好友，為使他能順利當選，前年9月在彰化縣伸港鄉「福安宮」活動中心內，利用和善團發放救助物資及500元救助紅包給有投票權民眾的機會，邀柯振杯父子到場造勢，且在交付救助物資及紅包給到洪姓選民等17人時，一併交付柯振杯的競選文宣，並口頭拜託投票支持，認為涉及賄選，對他提起當選無效。

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彰化地院一審判決，認為當選無效為無理由，予以駁回，檢察官不服上訴二審。

台中高分院法官審理後認為，該慈善活動的物資都由和善會開會決定，經費也都是和善團以團費支應，柯振杯並未捐助，且該和善團並非首次在伸港鄉舉辦慈善活動，柯振杯當時任議員並參選連任，為地方爭取舉辦慈善活動合於情理，活動事先向福安宮及伸港鄉公所申辦，屬公開活動，並未排斥其他參選人參與，顯非為柯振杯選舉造勢所舉辦。

台中高分院並認為，柯振杯雖穿著競選背心到場，並接受媒體採訪，但候選人選舉期間藉由參與活動、爭取媒體訪談以拉抬個人選情符合常理。此外，救助紅包外袋均載明為和善團所提供，洪姓選民等人在警方調查時，均明確證稱知道救助物資及紅包是和善團所發放。因此今天駁回當選無效之訴，判決柯振杯當選有效確定。

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