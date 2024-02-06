彰化4連霸議員柯振杯當選有效確定 二審認定無賄選理由出爐
〔記者陳建志／台中報導〕彰化第3選區4連霸議員柯振杯，遭控2022年選舉時，穿著競選背心出席「和美和善團」在彰化縣伸港鄉「福安宮」舉辦的救助活動，活動中還一併交付柯振杯的競選文宣，並口頭拜託央請投票支持，遭檢察官提起當選無效之訴，一、二審都認為，該活動的經費和物資都由和善團提供，且未排斥其他參選人參與，領取紅包的民眾也都認為是和善團所發放，台中高分院今天駁回上訴，判決柯振杯當選有效確定。
檢察官起訴表示，柯振杯是彰化縣第20屆縣議員選舉第3選舉區候選人，並當選縣議員，但「和美和善團」的曾姓創會長和柯是好友，為使他能順利當選，前年9月在彰化縣伸港鄉「福安宮」活動中心內，利用和善團發放救助物資及500元救助紅包給有投票權民眾的機會，邀柯振杯父子到場造勢，且在交付救助物資及紅包給到洪姓選民等17人時，一併交付柯振杯的競選文宣，並口頭拜託投票支持，認為涉及賄選，對他提起當選無效。
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彰化地院一審判決，認為當選無效為無理由，予以駁回，檢察官不服上訴二審。
台中高分院法官審理後認為，該慈善活動的物資都由和善會開會決定，經費也都是和善團以團費支應，柯振杯並未捐助，且該和善團並非首次在伸港鄉舉辦慈善活動，柯振杯當時任議員並參選連任，為地方爭取舉辦慈善活動合於情理，活動事先向福安宮及伸港鄉公所申辦，屬公開活動，並未排斥其他參選人參與，顯非為柯振杯選舉造勢所舉辦。
台中高分院並認為，柯振杯雖穿著競選背心到場，並接受媒體採訪，但候選人選舉期間藉由參與活動、爭取媒體訪談以拉抬個人選情符合常理。此外，救助紅包外袋均載明為和善團所提供，洪姓選民等人在警方調查時，均明確證稱知道救助物資及紅包是和善團所發放。因此今天駁回當選無效之訴，判決柯振杯當選有效確定。