探病送2千非賄選 烏來里長陳春櫻、區代表蔡成雄當選有效確定

新北市烏來區里長、區民代表探病各贈送女選民2千元 高院認定符合該部落人際往來禮儀，判當選有效確定。（記者楊國文攝）

2024/02/06 18:53

〔記者楊國文／台北報導〕前年「九合一」選舉時，新北市烏來區民代表蔡成雄及其妻連淑芬，涉嫌與烏來福山里里長陳春櫻，以各2000元現金方式向李姓女子買票賄選，台北地檢署依選罷法將3人起訴，並對蔡成雄及陳春櫻提起民事「當選無效」訴訟，民事部份，一審判檢方敗訴，上訴後，高等法院認為探病致贈慰問金與該部落人際往來的禮儀相符，加上無具體賄選事證，判陳春櫻、蔡成雄均當選確定。

賄選部份，台北地院去年6月判陳春櫻、蔡成雄、太太連女均無罪。

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台北地檢署調查，前年9月1日下午，蔡成雄涉嫌與太太連女至新北市新店區的耕莘醫院對李姓女子探病，期間，陳春櫻透過電話請連女代為交付2千元現金賄賂，連女另再交付千元給李女，約定李女要在區民代表及里長選舉時，投票支持蔡成雄及陳春櫻。

檢方獲報後，發動搜索及約談，李女主動交付4千元款項，並坦承犯行，獲檢方緩起訴處分，後來，李女病逝。檢方依違反選罷法將蔡、連、陳3人起訴，並對蔡成雄及陳春櫻提起民事當選無效訴訟。

民事當選無效訴訟方面，台北地院審理後認為，並無蔡成雄及陳春櫻具體賄選事證，判決檢方敗訴。北檢不服，上訴高等法院。

高院審理後認為，依據3名證人的證詞可知，陳女所屬原住民選區部落居民對於住院的親友，大多有前往探視及致贈慰問金情形，金額大約1千元至2千元不等，且不一定裝在紅包袋中，蔡男與太太連女在競選期間前往探病，並受陳女委託，一併致贈慰問金各2千元給李女，雖未以紅包袋包裝，但此與該部落人際往來的禮儀相符，另外，也無陳女行賄的事證，因此判陳女當選里長、蔡男當選區代表均有效確定。

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