為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

探病送2千非賄選 烏來里長陳春櫻、區代表蔡成雄當選有效確定

新北市烏來區里長、區民代表探病各贈送女選民2千元 高院認定符合該部落人際往來禮儀，判當選有效確定。（記者楊國文攝）

新北市烏來區里長、區民代表探病各贈送女選民2千元 高院認定符合該部落人際往來禮儀，判當選有效確定。（記者楊國文攝）

2024/02/06 18:53

〔記者楊國文／台北報導〕前年「九合一」選舉時，新北市烏來區民代表蔡成雄及其妻連淑芬，涉嫌與烏來福山里里長陳春櫻，以各2000元現金方式向李姓女子買票賄選，台北地檢署依選罷法將3人起訴，並對蔡成雄及陳春櫻提起民事「當選無效」訴訟，民事部份，一審判檢方敗訴，上訴後，高等法院認為探病致贈慰問金與該部落人際往來的禮儀相符，加上無具體賄選事證，判陳春櫻、蔡成雄均當選確定。

賄選部份，台北地院去年6月判陳春櫻、蔡成雄、太太連女均無罪。

台北地檢署調查，前年9月1日下午，蔡成雄涉嫌與太太連女至新北市新店區的耕莘醫院對李姓女子探病，期間，陳春櫻透過電話請連女代為交付2千元現金賄賂，連女另再交付千元給李女，約定李女要在區民代表及里長選舉時，投票支持蔡成雄及陳春櫻。

檢方獲報後，發動搜索及約談，李女主動交付4千元款項，並坦承犯行，獲檢方緩起訴處分，後來，李女病逝。檢方依違反選罷法將蔡、連、陳3人起訴，並對蔡成雄及陳春櫻提起民事當選無效訴訟。

民事當選無效訴訟方面，台北地院審理後認為，並無蔡成雄及陳春櫻具體賄選事證，判決檢方敗訴。北檢不服，上訴高等法院。

高院審理後認為，依據3名證人的證詞可知，陳女所屬原住民選區部落居民對於住院的親友，大多有前往探視及致贈慰問金情形，金額大約1千元至2千元不等，且不一定裝在紅包袋中，蔡男與太太連女在競選期間前往探病，並受陳女委託，一併致贈慰問金各2千元給李女，雖未以紅包袋包裝，但此與該部落人際往來的禮儀相符，另外，也無陳女行賄的事證，因此判陳女當選里長、蔡男當選區代表均有效確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
逆轉！無法證明是賄款 彰化社頭鄉代張聰平當選有效確定
2024/02/06 16:34

逆轉！無法證明是賄款 彰化社頭鄉代張聰平當選有效確定
貼「徵工任務」挺賴清德被控招募「走路工」 誤會一場不起訴
2024/02/06 10:36

貼「徵工任務」挺賴清德被控招募「走路工」 誤會一場不起訴

電信合併超無感？網速、收訊一次破解
烏來區民代表、福山里當選人涉賄選 檢起訴並提當選無效之訴
2022/12/28 10:09

烏來區民代表、福山里當選人涉賄選 檢起訴並提當選無效之訴
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播