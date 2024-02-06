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首頁　>　社會

爆百年餅店接班人外遇 週刊挨告判決結果曝

國內某百年餅店接班人，不滿週刊報導他外遇、約砲等事，決定提告；北院審結指男子的名譽等權利遭侵害，判週刊、記者與編輯應連帶賠償男子15萬元，並須移除報導等。（資料照）

國內某百年餅店接班人，不滿週刊報導他外遇、約砲等事，決定提告；北院審結指男子的名譽等權利遭侵害，判週刊、記者與編輯應連帶賠償男子15萬元，並須移除報導等。（資料照）

2024/02/06 11:12

〔記者溫于德／台北報導〕國內某百年餅店接班人，不滿週刊去年報導他外遇、約砲，且因外遇對象是未成年少女而遭法院判刑，決定對週刊提起民事告訴。台北地院審結認定週刊、記者與編輯應連帶賠償男子15萬元，且須移除報導，也不得繼續印刷、販售或轉讓該期週刊。

這名男子主張，其前妻先前向週刊記者爆料他曾涉犯兒少法被法院判刑確定，以及他婚前婚後狀況等，並提供他的面部照片、相關「切結書」。

後經週刊以書面方式報導並將報導內容上傳至官方網站，然男子稱自己並非公眾人物，他對婚姻是否忠誠，以及他的感情生活、性生活、犯罪前科，都屬個人私領域事項而無關公益。

男子也說，記者等人報導前未盡合理查證義務，還搭配揭露他的正面照片，導致報導雖未指名道姓，仍可特定是他本人，已侵害他的名譽等權利，決定向週刊、記者等求償100萬元，並要求週刊移除報導，同時不得繼續印刷、販售或轉讓該期週刊。

週刊透過律師解釋，對於記者的撰文予以尊重，無事前審查及事後干預，因此無論撰文者是否侵權，週刊均無賠償責任。

另，編輯只就記者完成的報導進行錯別字校對，無權增刪內文，不必負責；至於男子身為餅店企業接班人，是大法官認定的非自願性公眾人物，在報導涉及公益情況下，可藉此警惕我國未成年人受害，且被告已善盡調查義務，否認侵權而須賠償。

北院說明，男子並非公眾人物，而週刊報導他的內容，搭配其結婚照、正面照片，指摘他與妻子結婚前就與多名女子搞曖昧，結婚後仍不斷偷吃、慣性外遇，妻子還至摩鐵抓姦，妻子坐月子期間仍與年輕女子約砲，即便簽立切結書保證不再有類似行為，仍購買情趣內衣送給其他女子。

這些內容客觀上足以使讀者認為男子花心、對配偶不忠等，足以貶損男子在社會上的評價，並使他受到他人憎惡、蔑視、嘲笑或不齒，確實損害他的名譽權、肖像權及資訊隱私權。

北院最終認定週刊、記者與編輯應連帶賠償男子15萬元，同時須移除報導，且不得繼續印刷、販售或轉讓該期週刊。全案可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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