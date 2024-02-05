台74線2車變換車道釀擦撞 1女子被拋出車外、1人住加護病房插管

台74線快速道路烏日路段今天中午12點多發生車禍，疑似變換車道造成2車擦撞3人送醫。（記者陳建志翻攝）

2024/02/05 16:21

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路烏日路段，今天中午12點42分左右，共乘一車的王男（24歲）與蔡女（29歲）疑似變換車道不慎，撞上左前方由林姓女子駕駛的自小客，兩車相撞後車頭、車身嚴重毀損，蔡女被拋出車外，現場一片混亂，3人經送醫林姓女駕駛無大礙，王男和蔡女則傷勢嚴重送進加護病房昏迷、插管中，詳細肇事責任和原因警方將進一步釐清。

烏日分局警方調查，這起車禍發生在今天中午12點42分左右，當時王男與蔡女共乘一輛自小客車（何人駕駛身分待查），沿台74線烏日往市區方向行駛，行經2.5公里處時，由中線車道欲變換至內側車道時，不慎碰撞左前方沿內線車道行駛，由林女所駕駛的自小客車。

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兩車撞擊後，白色豐田自小客和日產自小客車的車頭車身都嚴重毀損，蔡女並被拋出車外躺在車道上，現場一片混亂，台中市消防局獲報出動三個分隊，將3名傷者都送醫。

烏日林新醫院表示，蔡姓女子（29歲）到院時傷勢嚴重，意識不清、頭部重傷、骨盆骨折，經電腦斷層掃描檢查發現有腦出血情形，急救後送進加護病房插管治療；另名王姓男子（24歲）到院後流鼻血、無明顯外傷，電腦斷層掃描檢查有腦出血現象，目前昏迷住進加護病房插管治療。

台74線快速道路烏日路段今天中午12點多發生2車擦撞事故。（記者陳建志翻攝）

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