敬鵬惡火釀8死、董事長黃維金等6人一審判緩刑 桃檢認輕縱提上訴

敬鵬工業平鎮三廠2018年發生惡火釀成6勇消殉職、2移工死亡，消防員連夜救火、體力耗盡累癱倒在地休息。（資料照）

2024/02/05 11:54

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市平鎮區敬鵬工業平鎮3廠2018年發生大火釀成6消防員殉職、2移工殞命，桃園地院審理認為董事長黃維金等6人於建廠時便宜行事，使用易燃材質風管，且增建違章建築造成防火區隔失效，又疏於保養維護風管而釀成重大災害與人命損失，但因與家屬達成和解，黃維金另捐出千萬元，判處6人3至8月有期徒刑，分別緩刑2至3年。對此，桃園地檢署認為此案對家屬造成無可挽回的傷痛，豈是金錢和解可以彌補，如此判決有輕縱之嫌，依法提起上訴。

檢方表示，敬鵬公司是員工達3300餘人的上市公司，於2018年度的營業額為201億餘元，盈餘達3億7506萬元，黃維金等6人為專業經理人或為專業工程師，對消防設施建置及防火設施等，應有更高注意義務及標準，卻未以不燃材質構製風管、擅自建築違章建物、破壞消防區劃及間隔，使火災發生時未能有效阻絕火勢蔓延；尤有甚者，更是長達14年未按時清潔排熱風管，使管內壁滯留易燃揮發性有機化合物，致使火災發生時助長蔓延，足認這起火災並非不能避免，而是專業經理人長期忽視工安，致發生重大火災釀成8死。

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檢方說，此案造成6名消防員殉職、2名移工罹難，對死者家屬而言為無可挽回的傷痛，豈是和解金錢可得彌補？6名殉職的消防員更為國家培養多年的優秀人才，卻因他人的疏忽、輕視而殞命，更對國家救災體系造成莫大損失；且本案也引起國際注意，誤認台灣上市公司僅求營利而漠視工安，影響我國際形象甚鉅。對此，一審卻僅諭知3月至8月不等有期徒刑及5萬元至50萬元不等的公益金，如此輕微的公益金，對比廠方經營事業所獲得的利益懸殊甚鉅，顯然不符比例原則，更不足以讓事業經營者引以為戒，以加強投資工安措施及設備，避免工安災害發生。

檢方並檢索司法院類似判決4903件，此類案件宣告刑度有99%均為有期徒刑（4830件），平均刑度為7.5個月，最高刑度達4年2月，相較下此宣告刑度實有輕縱之嫌；桃檢表示，為捍衛民眾生命財產安全，避免企業為節約支出漠視工安而再度發生憾事，依法提起上訴。

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