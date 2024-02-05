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1家9口僅靠1人當搬運工維生 男子癲癇發作倒臥住家門口揭困境

潘男因癲癇發作倒臥住家門口，龜山警分局大林所員警巡經發現，處置後協助將潘男送醫，更發現該戶擠了9口之家，卻僅靠一人當搬運工維生。（記者鄭淑婷翻攝）

潘男因癲癇發作倒臥住家門口，龜山警分局大林所員警巡經發現，處置後協助將潘男送醫，更發現該戶擠了9口之家，卻僅靠一人當搬運工維生。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/02/05 09:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區潘姓男子因癲癇發作倒臥住家門口，家人在旁急得不知所措，龜山警分局大林派出所警員巡經發現，處置後協助將潘男送醫，更發現該戶擠了9口之家，卻僅靠一人當搬運工維生，上月因父母相繼過世，只能暫停工作處理，年關將近失去經濟來源，警方得知後協助轉介張榮發基金會，並協請警友站送來紓困慰問金及生活日用品，讓一家子暫度難關。

警方表示，大林所警員北野真以、陳育賢，4日晚間巡邏發現潘男倒臥住家門口，妹妹在一旁神情驚慌、不知所措，警方發現潘男意識不清、全身顫抖，疑似癲癇發作，隨即進行緊急處置並協助通報送醫，所幸潘男經治療後已無大礙，警員詢問家屬過程，卻發現這戶人家竟擠了9口。

據悉，癲癇發作的潘男為家中大哥，同住的妹妹、妹婿育有5名子女，最大16歲、最小僅3歲，還有1名罹患唐氏症的21歲姪女，經濟來源僅靠潘男妹婿在工地當搬運工維生，潘男妹妹說，父母上個月相繼身亡，家逢巨變之下，丈夫得暫停手邊工作，沒了收入，更因繳不出房租，被房東趕出原本的租屋處。

大林所所長曾儒義得知後，緊急協助轉介「張榮發基金會」申請紓困，並協請大林警友站站長周致宏，一同慰問潘男妹妹及其家人，送上紓困慰問金及民生用品，希望能讓潘男妹妹一家應急過年；他表示，民眾若發現身邊有需要幫助的弱勢家庭，應友善通報警察機關與各區家庭中心，落實推動社區警政，警方也將努力達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大工作主軸，希望讓民眾們都能闔家團圓、安心迎新年。

大林所所長曾儒義緊急協助轉介「張榮發基金會」申請紓困，並協請大林警友站站長周致宏，一同慰問潘男妹妹及其家人，送上紓困慰問金及民生用品。（記者鄭淑婷翻攝）

大林所所長曾儒義緊急協助轉介「張榮發基金會」申請紓困，並協請大林警友站站長周致宏，一同慰問潘男妹妹及其家人，送上紓困慰問金及民生用品。（記者鄭淑婷翻攝）

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