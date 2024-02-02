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宜蘭羅東7旬翁疑身上沒車票 闖車站軌道區遭貨物列車撞傷

宜蘭縣羅東火車站昨發生行人從平交道闖進軌道區域，被進站貨物列車撞擊事故。（資料照）

宜蘭縣羅東火車站昨發生行人從平交道闖進軌道區域，被進站貨物列車撞擊事故。（資料照）

2024/02/02 14:39

首次上稿13:18
更新時間14:39

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣71歲李姓老翁昨（1）日搭區間車進羅東火車站，疑因沒有車票，想從軌道走向附近平交道出去，中途坐在第一月台末端南方軌道邊電纜線溝槽蓋上，被進站的貨物列車撞擊，左腳骨折，但意識清楚，送醫救治。

據了解，老翁搭乘4188次區間車到羅東站，自第二月台下車，走樓梯到出口樓層，卻未經票口出站，而是折返第二月台，從月台南端斜坡，橫越軌道至第一月台南端，朝中山路平交道方向步行。

老翁沒穿鞋，走路不穩，步行數公尺後，坐在軌道邊電纜線溝槽蓋上；下午4點5分，7455號次貨物列車進站，發現軌道邊有人，發出長鳴笛警告，鐵路警察局花蓮分局羅東派出所值班人員同時也接獲通報，派員趕往第一月台。

貨物列車行駛速度較慢，加上進站前減速，傷害力道降低，老翁意識清楚，送醫檢查後，左腳有撕裂傷和骨折，目前救治中，經詢問，老翁身上沒有車票。

鐵路警察局花蓮分局表示，列車車頭無毀損，配合員警蒐證、測繪後，下午4時20分許續行南下；行人入侵軌道已觸犯鐵路法，將通知行人到案說明，後續函送權責機關交通部裁處。

花蓮分局指出，鐵路法第57條第2項規定，行人不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行，違者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，呼籲民眾不要擅自闖入管制區域。

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