違法堆廢棄物欠1240多萬代清除費拒繳 工程行老闆被管收

台南安南區一名工程行顏姓老闆因拒繳1240多萬元的廢棄物代清除費，遭到管收。（圖：行政執行署台南分署提供）

2024/02/02 10:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區1名60歲的工程行顏姓老闆，因違法堆置廢棄物被查獲但不清理，南市府環保局依廢棄物清理法規定，預估代履行的清理費1256萬1037元台幣，命他限期繳納，因顏逾期未繳，被移送強制執行，但到今年1月31日他只清償其中9萬元，且有隱匿財產問題，行政執行署台南分署向台南地院聲請管收顏男獲准。

行政執行官黃姿穎調查發現，顏男名下雖僅有1輛老舊汽車，但成立2家由其實際經營的工程行。顏男於2021年11月間收受本案處分書後，他從其實際經營的2家工程行銀行存款帳戶合計提領1千多萬元，卻未用來清償欠款。

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執行官訊問時，顏男辯稱不清楚、要問他太太。執行官訊問顏妻時，顏妻回覆是清償貸款、支付生活費用等理由，未合理說明沒繳納欠費的原因。

又執行官查得顏男實際經營的兩家工程行於2021年至2022年間銷售額合計高達1千多萬元，執行官訊問時，顏男答稱營業額雖高，但要繳納貸款，惟未提出相關資料佐證。執行官於近日通知顏男出面說明，在訊問後認為顏男有隱匿財產情事、故意不履行清償違法欠費義務，向台南地院聲請管收顏男獲准。

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