國民黨前高雄市議員劉馨正收賄判12年 逃亡2年遭逮發監

國民黨籍前高雄市議員劉馨正（左），收取廠商240萬元賄款，被判12年徒刑、褫奪公權6年定讞。（資料照）

2024/02/01 19:42

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨籍前高雄市議員劉馨正，擔任公營事業新竹瓦斯公司總經理期間，連續在高鐵車站男廁、高鐵車廂等處，共7度收取郭姓廠商的240萬元賄款，協助獲得多件標案，但劉否認犯罪，前年被依貪污治罪條例之不違背職務收賄罪判刑12年、褫奪公權6年，犯罪所得240萬元沒收；劉逃亡2年而被通緝，1月31日被警方捕獲，已移送台北地檢署發監執行。

檢方指控，劉馨正從2012年3月起至2014年6月間，擔任新竹瓦斯股份有限公司（屬新竹縣政府出資設立的公營事業）總經理，劉明知郭姓廠商為求得他從寬審查、核定該公司得標、承做工程，並配合辦理規劃設計，從2012年10月16日起至2014年5月2日，在高鐵新竹站男廁內、高鐵車廂及左營站等處，7度向郭收取賄款共240萬元。

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法院審理時，劉否認收賄，辯稱郭男指控並非事實，強調「我從來沒有拿過郭男任何東西」，且來找他的都是一名蔡女，蔡女雖曾拿東西給他表達感謝，但他覺得不好而拒收，之所以未向政風室舉報，是因為「我做人太過柔軟」。

新竹地院不採信劉馨正說詞，依不違背職務收賄罪及數罪併罰，合併判劉12年6月、褫奪公權8年，劉不服上訴。高院認為，依郭男、公司會計等人證詞，以及公司手寫帳冊等資料，可證明劉馨正收賄事證明確，而其7個收賄犯行屬接續舉動，應以接續犯論一罪，改判12年徒刑、褫奪公權6年，犯罪所得240萬元沒收。最高法院前年12月駁回上訴而定讞。

劉馨正前年底被判有罪定讞，他沒報到發監執行而被發布通緝，昨天（1/31）被台北市警局中正一分局緝捕到案，隨即移送北檢歸案，結束2年多的逃亡歲月。

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