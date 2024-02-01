士官偷吃人妻竟辯「失憶」遭汰除 他興訟保住軍職發回更審

已婚資深士官與人妻外遇性交，但相偕泡湯被士官妻子查獲，士官慘遭記2大過並予汰除，士官興訟驚險保住軍職，最高行政法院將全案廢棄發回北高行更審。（記者楊國文攝）

2024/02/01 17:26

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍裝甲兵訓練指揮部一名已婚資深男士官，並隱瞞已婚身份，外遇貌美人妻並多次發生性行為，還慫恿她離婚，兩人一起出遊到台北市北投泡湯，被士官妻子抓姦，向軍方檢舉，士官卻稱泡湯之旅「失憶、忘記了」，仍遭軍方記2大過並汰除，士官不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴；士官上訴主張，外遇與公務無關，處分不符比例原則，最高行政法院採信士官主張，認為有再調查必要，將全案廢棄發回北高行更審。

2019年11月，陸軍裝甲兵訓練指揮部（裝訓部）已婚資深士官，在高鐵站搭訕已婚人妻，2人交往後，多次相約出遊並發生性行為，並於2019年12月3日下午一同到北市北投區某知名溫泉湯屋泡溫泉，被士官妻子當場查獲，人妻的丈夫獲悉後，向裝訓部提出陳情。

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裝訓部獲報後，認為此事影響軍譽，召開懲處人事評議會後，將士官記2大過，並核定他不適服現役予以汰除，士官起訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

士官辯稱一開始不知道對方已婚，且對於2019年12月3日下午和人妻赴北投湯屋泡湯一事，竟稱「失憶、忘記了」。

台北高等行政法院認理認為，此士官為資深幹部，知悉軍方要求嚴守男女分際及性平等規定，竟隱暪已婚身份，與人妻發生性行為，人妻的丈夫更陳情指出，土官慫恿人妻離婚，根本不配當軍人，士官言行已損害國軍聲譽，且事後未能認知其行為失當，真誠認錯，沒有悔意，裝訓部將土官記大過2次，並予汰除，並無不當，未違反比例原則，判士官敗訴。

士官不服判決，提起上訴主張，其違失行為屬於個人交友感情層面，與公務無關，公益性質低，事後，已獲得太太原諒，也和人妻斷絕關係，將他2大過處分並予汰除過於嚴厲，不符比例原則。

最高行政法院認為，裝訓部以士官違反國軍風紀規定第31條的「違反不當情感關係」規定，記2大過處分，並予汰除，不過，此違失行為的事實型態多樣，士官的動機、目的、手段、所生損害等事項，均為衡量處輕重的參考因素，士官提出多件同為「違反不當情感關係」案例，認為有的情節比他嚴重，主張此案處分違反比例原則，並非無據，有必要進一步查明，因此廢棄發回北高行更審。

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