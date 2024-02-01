女山友八通關跌傷疑腦震盪！空勤直升機吊掛送醫 狼煙延遲救援

女山友前往日八通關越道路走探勘路線，不慎摔傷造成後腦撕裂傷、全身多處拉傷挫傷，由直升機送到花蓮就醫。（空勤總隊提供）

2024/02/01 16:25

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一行7人登山隊從花蓮卓溪鄉進入日八通關越道東段走探勘路線，昨天下午一名24歲女隊員在古道支線雷波斯駐在所附近跌倒，造成後腦撕裂傷、疑似腦震盪。向花蓮縣消防局報案後，今天一早由空勤總隊出動直升機吊掛至花蓮送醫，然而過程發生插曲，空勤呼籲山友，直升機接近時旋翼會有強大氣流，山友務必配合指示，清除狼煙及地面障礙物，避免造成受傷或火災。

7人登山隊伍在上月27日從花蓮卓溪鄉南安入口進入日八通關越道路東段，預計排9天行程、4日原路從南安下山。花蓮縣消防局昨天下午3點多接獲台南市消防局轉報，其中24歲張姓女子不慎摔倒，造成後腦1公分撕裂傷、左肩左腰拉傷，右腳踝扭傷及全身多處擦挫傷，且有噁心、想吐等疑似腦震盪症狀，請求救援。

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女子受傷地點在日八古道的魯崙哈哈比支線的雷波斯駐在所附近，隊伍報案後附近紮營（23.385555,121.113055）等待救援，消防局表示，與報案者確認資訊後，集結7名救難人員在玉里分隊集結，今天上午並請求空勤總隊出動直升機支援。

駐地花蓮的空勤總隊第一大隊第三隊獲報，今天早上出動編號NA-715黑鷹直升機執行救援任務，包括正駕駛金立平、副駕駛 王宥勝、機工長黃啟君，以及消防署特搜隊小隊長張力家、隊員陳柏瑞出勤，沿花東縱谷目視走廊飛行至南花蓮、爬高至5500 呎定向目標區，上午7點55分抵達目標區上空。

空勤表示，該隊伍為了提高直升機組員能見度，在地面燃放狼煙、鋪設鋁箔反光急救毯，但直升機懸停在目標區上空時，因旋翼下洗流吹向地面，急救毯被吹起，一方面可能影響飛行安全，且火堆也因強風發生跳火、火星四散，擔心引起森林火災。

因此機組員在空中嘗試和地面待救者打手勢溝通，時間長達15分鐘之久，直到確認地面沒有危害，移除地面急救毯等地面障礙物且狼煙熄滅，才將張女吊掛上直升機，在8點48分飛到花蓮德興棒球場送醫。

直升機懸停在目標區上空時會有旋翼下洗流，由於狼煙旁邊距離森林很近，擔心引起火災，空勤要求清除急救毯及狼煙，才將受傷張女吊掛上機。（空勤總隊提供）

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