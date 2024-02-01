台中二寶媽趕捷運、4歲稚女獨留月台嚇傻 幸捷警來助

4歲小女孩被獨留月台，警方陪同媽媽返回接人。（警方提供）

2024/02/01 14:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓女市民昨天帶同兩名女兒搭捷運，就在列車已發出警示聲準備關閉車門之際，才匆忙上車，未料4歲小女兒因趕不上車被獨留月台，頓時嚇到慌張無助，幸列車上巡邏執勤捷警發現，立即上前協助通報，暖心協助張女返回月台接回女兒，虛驚一場。

台中市捷運警察隊第一分隊員警張元榕、賴震宇昨下午執行巡邏勤務，列車行經捷運豐樂公園站時，發現張女帶同兩名女兒於列車車門即將關閉之際，匆忙跑進車廂，未料4歲小女兒卻因來不及進入車廂，被獨留月台，神情慌張無助，張、賴2員發現後立即上前關心協助。

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神情顯得焦躁不安的張女表示，因不清楚捷運系統的列車都是準時關閉車門，因自己疏忽導致小女兒趕不上列車與她失散，警方現場除安撫張女情緒外，也立即聯繫捷運豐樂公園站的值班站長，請站長先行協助照料被獨留月台的小女孩，另一方面主動陪伴張女搭乘另一班列車返回月台接回小女兒。

小女兒一見到母親回來，笑顏也漸漸展開，張女對於自己一時粗心大意感到愧疚，所幸有員警及站務人員積極暖心協助，才讓母女得以平安順利團聚，頻表達由衷感謝之意。

捷運警察隊呼籲，民眾如帶同年幼孩童出門，尤其是帶同2名以上未滿6歲之兒童時，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開家人視線，以維乘車安全及避免造成捷運系統運轉障礙，另平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式，如在捷運站或列車等區域範圍發生走失情形，可立即撥打110電話報案或逕向捷運警察、站務人員反映，讓走失者得以平安並即時與家人團聚。

張女向員警及站務人員表達感謝之意。（警方提供）

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