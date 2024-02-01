天使輪案偵結！船公司執行長、原船長通緝 船長、船員不起訴

帛琉籍貨櫃輪「天使輪」號去年沉沒高雄外海，千只貨櫃漂流海上嚴重影響航道。（讀者提供）

2024/02/01 12:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕帛琉籍貨櫃輪「天使輪」去年7月21日在高雄港外海沉沒，船上搭戴的1349只空櫃漂流海上嚴重影響航道安全，高雄地檢署介入偵辦後，認定第二任船長、船員共19人在船隻進水時已在能力範圍內盡力處理，偵結處分不起訴，至於第一任土耳其籍船長及船公司亞塞拜然籍執行長都因遲未到案釐清案情經過，被檢方發布通緝。

雄檢指出，天使輪自印度穆恩德拉出發搭載土耳其籍船長G. SERKAN上船，再前往斯里蘭卡可倫坡搭載船員後，2023年6月9日離開斯里蘭卡可倫坡港，於同月24日抵達中國大連港載運空貨櫃，25日駛離大連港，預計載運所購買的1349只空貨櫃返回愛沙尼亞。

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天使輪原定航行計畫起運港為中國大連港，途經新加坡港口加油，最終目的港為愛沙尼亞Tallinn，後因技術問題，修改為至中國香港進行加油及維修。但天使輪早在從斯里蘭卡出發航行10天後，在航向大連途中就發現船艙進水，到大連時船艙進水的水位已達腳踝深度，由船員使用泵浦抽水排除。

由於天使輪6月25日發現貨艙進水，28日又發現主機外殼裂開，為處理船艙進水及修理主機外殼故停駛，因停駛期間未下錨，船舶隨洋流上下漂流，天使輪船員對船舶安全有疑慮，自認生命有危險，6月29日以電子郵件向國際運輸工人聯盟（ITF）抱怨、求救，船公司同年7月8日更換船員，船長由G. SERKAN更換為A. TEYMIR，G. SERKAN並於隔日搭機離境。

檢方查出，天使輪於馬歇爾群島籍船商購入時已有船況不佳之情形，船公司亦怠於檢查維修，6月25日起發現船艙進水後，經船員持續以幫浦抽水，船長與船公司並計畫到香港維修，但船長評估船況已無法駛抵香港，天使輪號當時離台灣較近，於是緊急變更航程至高雄港欲進行維修。

7月4日，天使輪申請入高雄港維修時，南航中心回覆「因天使輪號係貨櫃船，高雄港並非該船固定航線，故依規定不得入港補給、維修，然若有遇難或避難時，得透過信號台填寫【船舶緊及進港申請書】向航港局申請緊急入港，申請手續需檢具船級社出具之不適航證明及船舶損壞、進水之照片」。

天使輪回覆表達未喪失動力，不符合緊急入港程序，南航中心未同意其進港；由於船公司遲未提出上開文件，7月19日15時許再次向南航中心申請緊急入港遭拒，20日因發電機故障，無法將船艙內海水抽出，最終致船舶於21日傾斜、沉沒。

檢方偵辦時，認為第二船長和船員19人與港口均需透過船公司聯繫，對於天使輪號是否應靠港、維修等事項均無權決定，且他們上船後，發現船隻進水後，已在自己能力範圍內盡力處理，難以認定「天使輪」沉沒並壅塞水路有何不確定故意，犯罪嫌疑不足，偵結處分不起訴。

至於船公司亞塞拜然籍執行長I. ZAMIG與天使倫原土耳其籍船長G. SERKAN在航行期間發生不適航情形後，到底做出何等指示或有無採取何種措施以防免結果發生，兩人因案發後遲未到案，被檢方發布通緝中。

天使輪航跡圖。（高雄地檢署提供）

天使輪航行沉沒前時序表。（高雄地檢署提供）

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