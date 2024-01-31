酒駕違規舊案躲了7年 繼承家產遭查封兄嫂出面解圍

全台啟動強力執行滯欠酒駕罰鍰案件專案，行政執行署彰化分署統計，2021年迄今，因此強制執行成功的金額已2429萬餘元。（圖由彰化分署提供）

2024/01/31 16:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕設籍彰化縣溪州鄉的鄭姓男子，有1筆酒駕交通違規罰鍰，和2筆健保費和地價稅，共計11萬多元罰鍰與稅金遭強制執行，拖了7年仍滯欠，去年因為繼承了2筆家產土地而被法務部行政執行署彰化分署查封，土地共有人擔心家產被法拍，鄭男的兄嫂日前出面，一次代為繳清滯欠費用，彰化分署因此撤銷不動產查封，鄭男親人鬆了一口氣。

彰化分署表示，鄭男2018年2月間因5年內駕駛自用小客車，酒精濃度超過規定標準2次以上，違反道路交通管理處罰條例第35條第3項規定，經桃園市政府交通事件裁決處裁罰9萬元，吊銷駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。2022年底移送機關檢附執行憑證，再移送至彰化分署執行，但鄭男長年住在桃園，無謀生能力靠小孩撫養，無力繳納滯欠費用，彰化分署於去年（2023年）查封鄭男位於溪州鄉的2筆土地。

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彰化分署指出，鄭男的土地共有人，顧及土地遭查封淪為法拍後果不堪設想，土地共有人的兄弟表明願意幫忙處理，日前委由鄭男的兄嫂繳清11多萬元滯欠費用，土地免被法拍。

全台啟動強力執行滯欠酒駕罰鍰案件專案，前面實施過3波專案執行，這次第4波專案，時間從今年1月15日起至31日止，特別針對未結的酒駕罰鍰案件，再次全面調查義務人最新財產資料並通知義務人到場報告財產，透過查扣義務人存款、薪資、車輛、不動產等財產，讓義務人繳納。彰化分署統計，近3年多來，因此強制執行成功的金額已2429萬餘元，讓酒後駕車上路的違規人，為其害人害己的行為付出代價。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子欠了7年多的酒駕交通違規舊案遭強制執行仍不繳，彰化分署因此查封其繼承的家產土地，土地共有人的兄弟擔心家產被法拍，日前委由親人到彰化分署一次繳清，塗銷被查封的土地。（圖彰化分署提供）

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