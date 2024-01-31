保全返家昏睡忘記關火濃煙四竄 消防隊員破門保命

消防隊員破壞大門進入屋內救援。（記者吳昇儒攝）

2024/01/31 13:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名林姓保全人員昨日值大夜班後，今上午才返家休息，卻忘記爐火在煮東西，直接躺在房間內昏睡，濃煙四竄引起鄰居注意，通報119救援。消防局接獲民眾報案後，趕往現場，但不論怎麼敲門都沒有動靜，擔心林男發生意外，趕緊破門進入，濃煙迎面而來。林男被叫醒後，尚有意識，但血氧值僅餘95%，所幸搶救及時保住他一命。

警方初步調查，66歲林姓保全人員在台北工作，昨日深夜值班後，直至今日上午7時許才搭車返回基隆；但在休息前忘記在廚房煮東西，躺下去直接昏睡，直到濃煙冒出，鄰居發現異狀通報119救援。

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基隆市消防局信二分隊小隊長鄒易臻與仁愛分隊小隊長李厚春大力拍打林男家中大門，但都沒有人回應，此時屋內濃煙越來越大，且鄰居撥打其電話都無人接聽，擔心仍在屋內的林男發生危險，決定破壞大門進入搶救。

消防隊員在警方的陪同下利用破壞器材，將兩扇鋼門破壞，門剛一開啟濃煙直接竄出，隊員們只能戴著氧氣瓶及面罩進入屋內搜救，最終在房間找到昏睡的林男，趕緊將他叫醒，並由救護人員檢視其身體狀況。

林男在救護人員的攙扶下，昏昏沉沉的坐在擔架上，檢測後發現其血氧值僅餘95%，經供氧後恢復到98%，若沒有消防隊員破門進屋搶救，林姓保全恐有生命危險。

消防隊員破壞大門進入屋內救援。（記者吳昇儒攝）

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