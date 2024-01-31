嚇到！拒繳54萬罰款千坪土地遭查封 1天出面要繳了

台中謝姓男子酒駕被罰款累計54萬元拒繳，行政執行署台中分署29日前往謝男名下土地插立告示牌張貼查封告示，要求限期繳清否則拍賣土地。（台中分署提供）

2024/01/31 12:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名謝姓男子，2019年底酒駕遭警方攔查，卻拒絕酒測被開了18萬元罰單，沒想到只隔7個月，再度酒駕拒絕酒測，又被開了36萬元罰單，累計罰款達54萬元，但都未繳納，案件移送行政執行署台中分署催繳還是拒不繳納，台中分署29日查封謝男在台中太平的1500坪土地，還插立告示牌張貼查封告示限期繳清，若仍拒繳將把土地進行拍賣，謝男得知嚇到，昨天下午緊急到台中分署協商，表明願意用土地增貸繳納。

台中分署表示，這名謝姓男子2019年11月酒駕遭查獲但現場拒絕酒測，被警方開了18萬元的罰單，沒想到謝男不知警惕，2020年6月又再次酒駕上路被查獲，同樣選擇拒測，這次被開了36萬元罰單，累計罰款達54萬元，因都未繳納，案件2022年7月移送台中分署執行。

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不過謝男仍拒絕繳納，且不理會台中分署通知到場報告財產等執行作為，台中分署除查扣謝男商業保險契約保單價值外，近日發現他以其名下土地向金融機構辦理貸款仍陸續還款中。

台中分署員為強化酒（毒）駕罰鍰案件執行，29日會同地政事務所人員至謝男名下在台中太平區約1500坪農牧用地，進行定位指定界線位置，並在現場插立告示牌張貼查封告示，同時發函通知謝男，限期自動繳清或提出清償計畫，逾期仍未理會，將在農曆春節後，繼續就查封土地進行拍賣程序。

謝姓男子在接到行政執行署若不繳錢，農曆年後就要將土地拍賣的函文後嚇到，昨天下午緊急至台中分署洽談處理方案，表明將會利用土地向銀行增貸，若增貸金額足夠會一次繳清54萬元罰款，若不夠會先繳一筆錢，其餘再辦理分期繳納。

台中分署肯定他出面處理的正向態度，表明農曆春節期間，會給予寬緩措施，只要有誠意處理，會協助後續事宜，避免土地被拍賣。

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