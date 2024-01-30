男毒駕不繳12萬罰鍰 房產被查封立刻出面付錢

吳男得知繼承的房產被查封，趕緊到行政執行署宜蘭分署基隆辦公室繳費。（記者吳昇儒翻攝）

2024/01/30 17:03

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆吳姓男子毒駕被台北市警方查獲，因危險駕駛被裁罰12萬元。吳男雖提行政訴訟，否認開車，但因無法舉證誰開車，被法院駁回。吳男因未依規定繳款，行政執行署宜蘭分署昨（29）日查封其名下房產，吳男聞訊今天趕緊出面繳交6萬元，剩下的部分則辦理分期，保住房產。

29歲吳男前年6月20日上午，在台北市內湖區違規停車，內湖警分局員警執勤時攔查，發現他持有的手機殼沾有毒品殘渣，經採尿送鑑定，結果呈現K他命陽性反應；警方於同年8月舉發吳男毒駕，裁罰12萬元。

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吳男雖曾提出行政訴訟，想撤銷罰單，向法官表示當時車輛已經停在路邊，且自己並非駕駛，並無開車行為，但卻無法說出是誰駕車，法官未予採信其說法，駁回告訴，罰單仍須繳納。

但行政執行署宜蘭分署屢次通知吳男到場說明財產狀況，對方卻置之不理，經執行其名下存款無所獲，亦無薪資可執行；後來發現吳男有繼承基隆房產，便於昨日前往該處查封其房屋。

吳男得知房子被查封後，擔心房產不保，趕緊跑到宜蘭分署基隆辦公室繳納一半欠款並辦妥分期，以免房屋遭到法拍。

宜蘭分署分署長吳廣莉表示，吸毒害人害己，毒駕更是極度危險行為，查獲不但會罰鍰，還可能因此受傷甚至犧牲寶貴生命，呼籲民眾拒絕毒駕。宜蘭分署針對欠繳毒駕罰鍰案件將持續強力執行，絕不寬貸。

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