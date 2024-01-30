衰爆！台中2車搶快闖紅燈碰撞 掃到待轉區騎士噴飛釀3傷

李男白色轎車碰撞後又衝到人行道上。（民眾提供）

2024/01/30 14:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今（30）日上午發生一起嚴重車禍，2輛分別要直行及轉彎的轎車，行經路口時疑搶快，同時闖紅燈發生碰撞，造成其中1輛失控衝向路邊，還波及才騎到待轉區的機車，騎士瞬間連人帶車噴飛，連同2名駕駛都因此受傷，所幸送醫無生命危險，至於詳細肇因將由警方進一步釐清。

這起車禍發生在今天上午9點多，地點在北屯區太原路與祥順路口，當時22歲李姓男子駕駛白色福特轎車，沿太原路由東往西方向直行，24歲李女則是駕駛灰色日產轎車行駛對向車道，沿太原路要左轉祥順路，2車行經該路口時疑搶快同時闖紅燈，隨即車頭發生碰撞。

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因撞擊力道猛烈，李男所駕駛的白色轎車失控偏向，再往一旁大樓前方人行道衝去，過程中還掃到在待轉區內準備起步的66歲劉姓男騎士，導致劉男當場連人帶車被撞飛，轄區第五分局交通分隊獲報到場處理，只見現場汽機車零件散落一地。

而這起車禍也造成李男胸部、頭部擦挫傷，李女胸部、頭部擦挫傷，劉男則是全身有多處擦挫傷，所幸3人均意識清楚，經送醫無生命危險；警方表示，3車駕駛均無酒駕，初判肇事原因是李男與李女闖紅燈，違反號誌管制釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

李女的轎車車頭受損嚴重。（民眾提供）

劉男連人帶機車被波及噴飛。（民眾提供）

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