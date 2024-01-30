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男子酒駕罰鍰9萬元不繳 嘉義老家險遭查封

行政執行署嘉義分署人員前往郭男老家訪查。（行政執行署嘉義分署提供）

行政執行署嘉義分署人員前往郭男老家訪查。（行政執行署嘉義分署提供）

2024/01/30 12:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕老家在嘉義的郭姓男子2018年7月26日在台北市和平西路酒後駕車被警方攔查，酒精濃度超標，被裁罰9萬元，卻遲不繳納，被移送強制執行，法務部行政執行署嘉義分署追查得知郭男老家在嘉義，日前前往探訪，發現屋內只有郭男老母居住，告訴郭母要告知兒子繳罰鍰，以免房地被法拍，郭男仔細權衡利弊得失後，最近全數繳清9萬元罰鍰。

郭男在台北市和平西路酒後駕車被警察攔查，酒精濃度超過標準值，經台北市交通裁決所裁處罰鍰9萬元，郭男因未繳納罰鍰被移送嘉義分署強制執行。

嘉義分署收案後，調查郭男財產狀況，依照他名下土地上房屋稅籍資料顯示該戶籍地房屋為其所有，派員前往現場勘查房地，執行人員發現郭男並未居住在平房，僅其年邁母親於該處生活，郭母表示郭男在外地工作，平日很少回家，頗擔心兒子。

執行人員告知郭男酒駕罰鍰不繳，依法會對其名下財產強制執行，郭母說會想辦法通知兒子繳納罰鍰，為免除郭母擔心以致影響正常生活，執行人員並未對該處房地張貼查封公告，而是再三勸告，請郭母告訴兒子儘速繳納，如果無法一次繳清欠款，也可申請分期繳納，以免房地被法拍，日前郭男全數繳清9萬元罰鍰。

嘉義分署表示，執行時同時兼顧義務人及其家人的最佳利益，以謀求公義與關懷平衡，並呼籲民眾切勿酒駕，最近尾牙春酒聚餐多，應避免酒後駕車，以免害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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