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首頁　>　社會

1/29 今彩539頭獎開1注！800萬獎落嘉義

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券）

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券）

2024/01/29 22:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月29日）開獎的第113000025期今彩539頭獎開出1注，由嘉義縣民雄鄉中樂路13號的「財福彩券行」開出；第113000009期威力彩頭獎摃龜。

第113000009期威力彩中獎號碼為「第一區：06、15、22、25、32、36」，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得730萬4560元；參獎4注中獎，可得15萬元；肆獎40注中獎，每注可得2萬元；伍獎196注中獎，每注可得4000元；陸獎1569注中獎，每注可得800元；柒獎2961注中獎，每注可得400元；捌獎1萬5959注中獎，每注可得200元；玖獎2萬0802注中獎，每注可得100元；普獎3萬6860注中獎，每注可得100元。

第113000025期今彩539中獎號碼為「01、03、18、22、28」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎195注中獎，每注可得2萬元；參獎7078注中獎，每注可得300元；肆獎8萬2188注中獎，每注可得50元。

第113000025期39樂合彩中獎號碼為「01、03、18、22、28」，四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合173注中獎，每注可得1萬1250元；二合7563注中獎，每注可得1125元。

第113000025期3星彩中獎號碼為「270」，壹獎73注中獎，每注可得5000元。

第113000025期4星彩中獎號碼為「4858」，壹獎10注中獎，每注可得5萬元。

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