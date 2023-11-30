113年起一般警察特考體能測驗 立定跳遠可以測2次

113年起一般警察特考修正四等消防警察類別應試科目、成績計算方式，增訂各等類別立定跳遠測驗次數為2次。（考試院提供）

2023/11/30 20:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕考試院院會今日通過公務人員特種考試一般警察人員考試規則第6條、第11條及第5條附表二修正案，主要修正四等考試消防警察人員類別考試應試科目、成績計算方式，以及增訂各等類別體能測驗之立定跳遠項目測驗次數以2次為限，並均自113年元旦起適用。

考試院說明，本次修正是應用人機關內政部考量消防人員負責預防火災、搶救災害及緊急救護三大任務，隨著近年全球氣候變遷與異常，消防救災態樣趨於複雜化，基於消防安全、專業以及現場應變的需求，依職務核心職能調整應試科目，將四等考試消防警察人員類別普通科目，由3科調整為2科，專業科目之消防與災害防救法規概要調整列考範圍，並依消防專業需求提升專業應試科目占分比重，使消防人員考試所需專業知能與實務工作契合，以確保消防救災救護之執勤安全。

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考試院表示，因應應考人反映，現行立定跳遠項目規定測驗次數為1次，受試者若有起跳時誤踩起跳線，或落地剎那重心不穩而向後傾倒等之不自主疏誤，該次測驗之結果即屬無效。考量本考試各等類別體能測驗之立定跳遠項目目的在於測量應考人下肢爆發力，為免受試者因受試時一次性疏誤而未能表現其體能正常狀態，參考國內外相關項目賽事之作法，增訂立定跳遠項目每一應考人以測驗2次為限。

考試院進一步指出，本考試已於今年1月12日修正立定跳遠及格標準為男性200公分以上、女性145公分以上，同時修正跑走項目為不分男女皆施測1200公尺跑走，以配合未來長達1年的集中教育訓練需求，將於明年元旦施行，而考試則預定於明年6月15日至16日舉行。

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