神父連署罷免校長 衛道中學反控詐領油費....不起訴原因曝

衛道中學的神父兼總務主任（已解職）范玉言，連署罷免校長，被校方反控詐領油費，台中地檢署裁定不起訴。（資料照）

2023/11/30 16:34

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台中衛道中學神父被控詐領公款 反擊發起「罷免校長」

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市衛道中學於今年9月間，發生具神父神職的總務主任范玉言，以「違法解聘」等理由，發動罷免校長陳秋敏的連署，校方則提起詐欺罪（詐領油費公款）告訴，並將范玉言解職，台中地檢署偵查卻質疑，范玉言填寫正確的車號，為何校方這兩年來都不知是私人車而核撥油費5萬多元？校方所言的可信度不高，認定范無詐欺犯意，裁定不起訴。

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對此，衛道中學校長室丁秘書回應說，校方的委任律師，認為中檢的不起訴理由不充足，將提起再議。

今年9月間，衛道中學有意辭退一位採購人員，該採購人員指控校方於薪水中，扣下一筆「互助金」，有違反勞動基準法之虞，雙方勞資爭議協商時，學校沒有進一步辭退該人員，且將被扣一年的「互助金」1600元退回，但這位採購人員仍於今年10月離職，總務主任范玉言則在校內發起罷免校長陳秋敏的連署，校方則反控范詐領公款，提告並將他解除總務主任一職。

台中地檢署的不起訴書指出，衛道中學提告主張，范玉言從2021年起，擔任衛道中學的總務主任，卻從當年3月至今年3月，共44次向申請汽油費，共詐得5萬8960元，觸犯刑法詐欺取財罪。

越南籍的范玉言答辯說，他因傳教而到台灣，獲派擔任衛道中學的總務主任，但他還要做好神父工作，為教會的使命服務工作，油資都是用於公務，其律師則辯護說，范玉言始終認為，汽車不論公有或私人，神父的工作也不分公務或私人，所有行程都是為了宗教而奉獻，油資也是因公務而支出，另外，范玉言申報油資時，也都填寫自己的私人汽車車號，如果有意詐領油資，為何填寫真實的車號？

該校總務處庶務組長則是作證說，私人汽車不能申報油資，縱使用於公務，也不能申報公務油費，一直以來規定即如此。

檢察官認為，庶務組長雖指稱有規定，但沒有指出規定的具體內容，另外，這2年來，學校會計室或校長室核撥油資，卻不知這是私人汽車，顯示庶務組長的說法可疑，校方的指控與客觀行為不符，可信度也不高，據此裁定范玉言不起訴，可聲請再議。

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