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台中衛道中學神父被控詐領公款 反擊發起「罷免校長」

台中私立天主教衛道中學。（資料照）

台中私立天主教衛道中學。（資料照）

2023/09/28 20:55

〔中央社〕台中私立天主教衛道中學具有神職身分的范姓前總務主任被控詐領公款，已調離現職，范男認為名譽受損也對陳姓校長寄出存證信函，另以「違法解職、黑箱採購」等發起連署罷免校長。

今天是教師節，天主教衛道中學爆出校園風波。前范姓總務主任遭校方依詐領公款提告。校方告訴《中央社》記者，范男涉及連續詐領公款，3週前已經提告，校內發出公告要求9月26日完成交接。

校方指出，范男的犯行利用總務主任職務之便，目前調離現職，但因當日未完成交接，今天請律師作為第三方公正人協助辦理監交，因本案已經進入訴訟程序，一切交由司法調查。

對此，范男說，因校方調職理由不正當，處理事情太過草率，校方寄發信件給所有教職員、家長，對他提出許多問題，其中一條涉及「詐領公款」，對他造成嚴重傷害。

范男說，9月26日人事室給他一張人事調動令，因涉及詐領公款調職，「我是個神父，這件事未經法律程序、筆錄約談，已造成名譽毀損」。范男也寄送存證信函給陳姓校長，將和律師討論是否提告。

校方另外發出聲明稿，關於范男指控「因校長違法解聘、採購黑箱等」發起連署罷免校長一事，均非事實，且已涉及污衊毀謗、毀損校譽，校方將蒐證循法律途徑。

台中市教育局說，經了解該案目前已進入訴訟程序，由司法調查。教育局已責成學校應依「私立學校法」落實內部控制制度，對人事、財務、學校營運等實施自我監督，穩定校內行政，維護師生權益。

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