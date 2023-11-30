高市警外事科長謝昆謀罹癌病逝 警職近40年抱病工作熱心公益

罹癌仍堅守崗位的高市警外事科長謝昆謀（右三）病逝，曾參加第7屆市議員國民黨內初選。（資料照）

2023/11/30 13:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局外事科長謝昆謀雖罹癌，仍堅守崗位，今天傳出仍不敵病魔病逝，同仁不捨，據了解，謝科長曾於2006年間有意參選市議員，曾參加國民黨黨內初選，持續在外事工作上打拚，他任職外事科13年，5年前檢驗出罹癌，仍抱病工作，尤其在疫情期間，日夜辛勞，今年下旬病情變化，28日晚間病逝高雄義大醫院。

外事科長謝昆謀三線一星，中央警察大學48期外事系畢業，警職工作近40年，據了解，他於2010年服務高市警局外事科，2006年欲投入第7屆左楠區市議員選舉，曾參加國民黨黨內初選，熱心公益，經常捐款幫助弱勢團體。

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罹癌後親友曾勸他退休，後因長官支持，並與外事科團隊理念一致，未辦理退休堅持下去；謝昆謀在外事科長任內，順利完成僑防專案、星光演習等任務，也協助推動和國際警察合作、交流。

德國在台協會代表許佑格因德商台灣默克加碼投資高雄，去年來台，還特地到高市警局拜會他，當時，他強調外國人涉刑事案件，警方會提供通譯協助，並告知其基本權利及提供多國語言版權利告知書，製作筆錄時，也會詢問外籍涉嫌人是否要通知駐華機構人員，以確保其權益；長官對他在工作上的努力和表現，都十分肯定，更不捨這位好科長的離世。

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