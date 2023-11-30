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宗教團體募款卻無法蓋閉關中心 信眾告詐欺、曾玟學聲援

有信眾質疑宗教團體涉嫌詐欺，今（30）日上午到苗栗地檢署遞狀控告，苗栗縣第二選區立委參選人、縣議員曾玟學也到場聲援信眾，並呼籲社會大眾提高警覺。 （記者彭健禮攝）

有信眾質疑宗教團體涉嫌詐欺，今（30）日上午到苗栗地檢署遞狀控告，苗栗縣第二選區立委參選人、縣議員曾玟學也到場聲援信眾，並呼籲社會大眾提高警覺。 （記者彭健禮攝）

2023/11/30 12:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有宗教團體計畫在苗栗縣頭屋鄉明德水庫附近蓋閉關中心，向信眾募款，但該計畫預定地經苗栗縣政府調查是都市計畫農業區，依規定不能作為宗教寺廟使用，也被縣府開罰。有信眾質疑該宗教團體涉嫌詐欺，今（30）日上午到苗栗地檢署遞狀控告，苗栗縣第二選區立委參選人、縣議員曾玟學也到場聲援信眾，並呼籲社會大眾提高警覺。

曾玟學表示，他接獲數十位受害信眾陳情，指該宗教團體於今年4月於三重體育館舉辦法會中，向信眾表示要在苗栗興建閉關中心，向信眾募款，並且說土地已購置完成，可在兩年半間完成。

曾玟學指出，但該土地經縣府調查，位在明德水庫的水質水量保護區，也是石虎重要棲地，且土地屬都市計畫農業區，依「都市計畫法」土地使用管制規定，不能作為宗教寺廟使用。

因該宗教團體在土地上擺設有流動廁所等，被縣府裁處並要求恢復農用。陳姓信眾也說，該宗教團體面對信眾詢問，一開始說建照申請中，縣府調查後，又稱已在找尋土地，說詞一改再改，且當初捐款時，許多信眾都沒有收到該宗教團體開立的收據，他們向對方要求退款，也遲遲未獲得明確的答覆，另經調查該土地是登記在該宗教團體理事長的個人名下而非社團法人名下，認為遭到欺騙。

信眾今天上午當場致電該宗教團體，對方表示願意退款，但信眾基於過去屢遭敷衍，質疑是推託之詞，仍與律師向苗栗地檢署遞狀提告詐欺等罪。

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