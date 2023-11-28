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抓到了！狗崽遭路殺竟是遊覽車釀禍 司機下場曝光

本報獨家披露新北市鶯歌三鶯轉運站停車場幼犬遭路殺，新北市動保處、三峽警分局追出遊覽車釀禍，將處以四萬五千元罰鍰。（民眾提供，記者吳仁捷翻攝）

本報獨家披露新北市鶯歌三鶯轉運站停車場幼犬遭路殺，新北市動保處、三峽警分局追出遊覽車釀禍，將處以四萬五千元罰鍰。（民眾提供，記者吳仁捷翻攝）

2023/11/28 18:20

〔記者吳仁捷／新北報導〕本報獨家披露新北市鶯歌區三鶯轉運站停車場出口幼犬遭路殺，新北市動保處轉報三峽警分局查處，三峽警方查出為一輛遊覽車肇事，目前正通知遊覽車駕駛人到案說明，動保處將祭出四萬五千元罰鍰，處罰釀成路殺悲劇的行為人，處理人員當天已將幼犬屍體裝入專用箱，交由動物之家人道火化。

新北市民向本報反映，指稱週末帶家人到鶯歌騎腳踏車，但進入三鶯轉運站停車場時，小孩驚呼有母狗在舔小狗，原本興高采烈趨前查看，卻難過地回來告知「小狗狗被壓扁了」。家長上前確認，赫見幼犬疑似遭車輛輾過路殺，連忙通報1999處理；新北市動物保護防疫處獲報，通報警方展開追查，今天下午查出一輛遊覽車25日下午離場時，壓死幼犬，但司機疑為趕行程，也沒發現，便直接駛離，未料後續有善心人士報案，追出肇事者開罰，告慰幼犬在天之靈。

爆料讀者當時透露，令他全家難過的是，幼犬在停車場出口遭輾壓，一旁一隻母狗疑似不捨她的幼犬身亡，坐在一旁不肯離去，令人不捨；且他查看周遭，發現靠近停車場出口路邊有一灘血，距離幼犬陳屍處約有5公尺，懷疑肇事者二度輾壓幼犬，令人難過小生命逝去。

據了解，三峽警方查出遊覽車後，將轉報動保處通知到案裁罰；動保處表示，遊覽車駕駛（行為人）已違反新北市動物保護自治條例第11條規定，使動物受傷之行為人，應盡速將動物送醫治療，該駕駛未將動物緊急送醫，也未通報動保處，依同條例第18條第1款，處3萬元罰鍰，另駕駛亦違反動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，將依同法第30條，過失傷害致動物死亡，處1萬5000元罰鍰，總計4萬5000元罰鍰。

新北市動保處長楊淑方呼籲，駕駛人行駛過程除了要注意人車安全，也要注意周遭是否有動物在旁，應注意避免動物遭撞傷，本案駕駛人應注意而未注意動物安危，動保處除開罰亦將要求行為人接受3小時動保再教育講習。

停車場人員在清潔隊人員到場前，先以交通錐阻擋犬屍，避免再遭來車輾壓。（民眾提供，記者吳仁捷翻攝）

停車場人員在清潔隊人員到場前，先以交通錐阻擋犬屍，避免再遭來車輾壓。（民眾提供，記者吳仁捷翻攝）

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