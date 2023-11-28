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首頁　>　社會

無照男酒後騎機車 騎上人行道沒發現員警在旁這下慘了

林男無照酒駕還騎上人行道。（記者王冠仁翻攝）

林男無照酒駕還騎上人行道。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/28 14:39

〔記者王冠仁／台北報導〕沒有駕照的林姓男子，酒後騎機車行經台北市愛國東路與金華街路口時，貪快騎上人行道，渾然沒發現一旁有巡邏員警騎車正在等紅燈。員警上前開單，不但查出他無照駕駛，還聞到酒味對他酒測，酒測值達0.38毫克，警方將林男依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，前天上午10時許，林姓男子騎車經過台北市愛國東路與金華街路口時，一時貪快，居然騎上人行道逆向行駛。恰好當時北市警中正二分局交通分隊警員張益榮值勤經過，張員隨即上前將他攔下準備開罰。

張員除查出林男無照駕駛，還聞到其身上有濃厚酒味，隨即進行酒測，發現酒測值達0.38毫克，已經超標。

林聲稱，他當時正在上班，是要前往寧波東街拿取工程告示牌再返回公司，因為一時貪快才騎上人行道。他還向警方求情，聲稱自己前晚在家只喝了1瓶含酒精的提神飲料與1罐啤酒，希望警方放他一馬。不過由於林明顯酒駕，警方只能將他依法送辦。

警方呼籲，保力達、維士比等提神飲料其實是「藥酒」，所含酒精濃度比一般啤酒高，有些民眾會於工作中飲用想藉以提神，但飲用後絕對不能駕車，應改以搭乘大眾交通運輸工具，充分休息待酒精完全代謝始可駕駛上路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

員警對林酒測。（記者王冠仁翻攝）

員警對林酒測。（記者王冠仁翻攝）

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