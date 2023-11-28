政治評論員彭華幹率眾上街抗議「要菸捐、救長照」

黑十字運動發起人蔡豐州（左）與政治評論員彭華幹（右）率眾到立法院外抗議。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/28 15:10

〔記者王冠仁／台北報導〕總統大選將至，3位總統候選人為了爭取支持，相繼推出長照社福政見；不過，政治評論員彭華幹認為這些政見都是「空頭支票」，因為長照基金來源大多是菸捐稅，目前可以合法上市的加熱煙，卻因國民健康署審查幾近停擺，等同政府讓大筆菸捐「放水流」。彭華幹今天就率領上百位群眾再次到立法院院抗議，大罵政府別再執迷不悟。

今天早上10時許，上百位群眾先後聚集在立法院群賢樓外，他們手拿各式標語、疾呼口號，甚至還有數名坐在輪椅上的身障者也到場聲援。有抗議者戴上面罩作勢吃大餅卻吃不到，諷刺政府的作為肥了走私的水貨商，等於讓菸捐看得到吃不到。

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彭華幹指出，民進黨總統參選人賴清德為減輕重度失能者住進照護機構的負擔，要把住宿補助拉高到1年18萬，國民黨總統候選人侯友宜也說要拉高到24萬元，民眾黨總統候選人柯文哲更主張長照支出要擴增到2300億元。可是，錢從哪裡來？

彭華幹說，要兌現這些長照支票，最快就是由長照基金支付，但長照基金大都來自菸捐菸稅，菸捐稅收入卻逐年下滑。國健署如果盡速讓加熱煙等菸品合法上市，政府就能課徵用於挹注長照和健保的菸捐稅，長照支票才可能兌現。

黑十字運動發起人蔡豐州也到場聲援，他強調菸害防制法規定加熱煙可以上市，國健署延宕審查，人民與政府只會雙輸；政府依法讓加熱煙上市，可管控菸品、增加稅收，還能有效改善醫事人員待遇和環境，反而能創造多贏。

轄區警方表示，此次陳抗共派出20多名警力全程戒備、維安，抗議群眾最後遞交陳情書後離去，沒有脫序行為發生。

抗議群眾扮演水貨商，諷刺菸捐大餅都落入水貨商口中。（記者王冠仁翻攝）

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