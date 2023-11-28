半百按摩女勾人夫 人妻攜子捉姦當街拉扯

妻子發現老公與50歲按摩女火熱交往，互傳私密部位照片，數度獨處出遊發生性行為。（情境照）

2023/11/28 08:02

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市從事市場批發生意的黃姓男子，與妻子結婚18年，今年初被妻子發現與50歲按摩女火熱交往，互傳私密部位照片，數度獨處出遊發生性行為，陸姓人妻一度攜子跟蹤老公至旅館捉姦，當街開撕拉扯搶人老公的李姓按摩女，怒告求償90萬元，橋頭地院判賠30萬元，可上訴。

判決指出，陸姓人妻主張與丈夫黃男結婚18年，經營市場批發生意，原本和樂的家庭，丈夫自今年初常不告外出，頻繁使用通訊軟體與人聊天，與她逐漸疏離。

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經她追查發現，丈夫竟與從事按摩的李姓女子親密交往，兩人以「老公」、「老婆」互稱，LINE對話中充滿性暗示用語，甚至互相傳送個人私密部位照片、影片，數度獨處出遊、在旅館、被告住處發生關係，次數頻繁絲毫不怕遭家人發現。

今年4月間陸女與丈夫、和李女攤牌，請其等不要再來往聯繫，兩人竟更明目張膽固定於週日過夜約會，陸女一度帶著孩子跟蹤兩人到幽會旅館，在大門口當街與李女拉扯，老公為此離家在外租屋。

李女辯稱，她為維持生活在按摩店上班，跟客人互動係為增加收入，她說，自己有兩段婚姻生有3名子女，幼子已就讀高中，並不知到對方已婚。

橋頭地院審理發現，李女曾傳訊給黃男：「老公，有時候在想為什麼我遇到這麼愛的對方有家庭」顯示李女早知對方已婚，衡量雙方收入、地位、及被害人損害情況，判她賠償30萬元為適。

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