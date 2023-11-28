令人不捨！幼犬三鶯停車場遭路殺 母不離不棄舔屍體

新北市鶯歌三鶯轉運站停車場出口一隻幼犬遭路殺，令發現的兒童難過哽咽。（民眾提供，記者吳仁捷翻攝）

2023/11/28 00:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市民向本報反應，指稱他周末帶家人到鶯歌騎腳踏車，但進入三鶯轉運站停車場時，發現小孩驚呼母狗在舔小狗，原本興高采烈趨前查看，卻難過得回來告知家長，小狗被壓扁了。家長上前確認，赫見幼犬遭離去車輛路殺，連忙通報1999處理；新北市動保處表示，類似過失傷害致動物死亡，最高可處17萬5000元罰鍰，將轉報警方找出肇事駕駛開罰。

本報讀者透露，他25日下午帶家人出遊，途經新北市鶯歌三鶯轉運站停車場，後座的小孩進停車場時，看到一隻大狗在小狗旁邊，下車後衝過去查看，卻驚慌地回來告訴家長，「一隻小狗狗被壓扁了」，大人趨前一看，驚覺幼犬遭路殺，身軀被壓扁，眼球、身體組織都跑出來，慘不忍睹，連忙報案通報1999處理；停車場人員也先以交通錐圍住，避免幼犬屍體再遭輾壓。

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讀者說，令他全家難過的是，幼犬在停車場出口遭輾壓，一旁一隻母狗疑似不捨她的幼犬身亡，坐在一旁不肯離去，令人不捨；且他查看周遭，發現靠近停車場出口路邊有一灘血，距離幼犬陳屍處約有5公尺，懷疑肇事者二度輾壓幼犬，令人難過小生命逝去。

新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，路殺駕駛人未將動物緊急送醫，已違反新北市動物保護自治條例第11條規定，使動物受傷之行為人，應盡速將動物送醫治療，依同條例第18條第1款，處3萬元至10萬元罰鍰，並得按次處罰。

另外行為人也同時違反動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者依同法條，過失傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰；動保處獲報，將轉報警方後續追查。

三峽警分局表示，憂心停車場及周邊監視器容量，將盡快過濾監視器，追出肇事車輛，了解路殺原因，並轉送動保處裁罰。

停車場人員在清潔隊人員到場前，先以交通錐阻擋犬屍，避免再遭來車輾壓。（民眾提供，記者吳仁捷翻攝）

新北市鶯歌三鶯轉運站停車場出口一隻幼犬遭路殺。（民眾提供，記者吳仁捷翻攝）

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