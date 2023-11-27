接見監所及保護事業有功人士、團體 蔡總統勉勵致謝

蔡總統（中）今接見112年度監所教化及保護事業有功人士、團體，予以勉勵與肯定，並表達感謝。陪同晉見蔡總統者，有法務部長蔡清祥（右五）、更生保護會董事長張斗輝（右四）等人。（記者楊國文翻攝）

2023/11/27 21:51

〔記者楊國文／台北報導〕為表彰民間人士、團體參與監所輔導及司法保護的貢獻，蔡英文總統今日上午11時在法務部蔡清祥、財團法人台灣更生保護會董事長張斗輝等人的陪同下，特別接見112年度監所教化及保護事業有功人士、團體，予以勉勵與肯定，對於獲獎人協助推動收容人及更生人就業等方面的努力，均予以感謝。

法務部指出，112年度法務部表揚監所教化及保護事業有功人士、團體，經法務部嚴謹審查後，獲獎個人及團體分別是董月春女士、薛紹虞、中華民國天主教監獄服務社宜蘭分社（范文東代表）、林永河、黃萬然、陳學堂、張首都、沈美利女士、廖學從、陳國賢等人。

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法務部表示，得獎個人及團體均是多年來參與監所教化、觀護工作及更生保護等司法保護工作著有績效者，其中，由范文東代表所有受獎人員發表得獎感言，及接受蔡總統致贈紀念品。

蔡總統接見獲獎人時，特別予以勉勵，除肯定法務部與民間協力合作進行更生保護有成，表彰獲獎人與團體的事蹟與貢獻，對於獲獎人協助推動收容人及更生人就業、技訓及扶助更生家庭方面的努力，降低犯罪發生，都表達感謝之意。

蔡總統並期許獲獎人、團體能繼續支持更生人復歸社會，藉由自身的無私奉獻，向外擴及，成為社會的典範，帶動更多人願意給予更生人重新做人的機會，鼓勵更生人堅持改過向善的決心，以達社會祥和，蔡總統並與所有受獎人合影留念。

蔡清祥部長特地於今日上午10時在法務部會見獲獎人，感謝獲獎人的辛勞奉獻，協助辦理監所教化、出監轉銜到後續追蹤保護等扶助事項，讓受刑人、更生人能夠順利復歸家庭、社會，遠離犯罪。

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