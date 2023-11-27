就醫後愛車消失？警尋獲車上坐陌生男 婦驚「是胞弟」

警方帶著李婦找到車子，發現是烏龍一場。（警方提供）

2023/11/27 16:49

〔記者許國楨／台中報導〕住北部李姓婦人前天專程南下台中看診，準備北返時卻遍尋不著開來的自小客車，焦急地報警求助，員警開啟尋車模式隨即在醫院附近尋獲，卻驚見車上坐了一名「陌生男子」，原來記憶力退化的李婦，竟忘記是由弟弟開車載她前來看診，謎題揭曉後，李婦對於警方協助他們另類姊弟團圓也表示感激。

台中市第三分局健康派出所巡佐蔡福宜、警員江青憲，當天近中午獲報南區復興路上有民眾需要協助，68歲李婦向員警表示，早上特地從台北開車南下到台中的醫院看診，準備北返時不但遍尋不著鑰匙，連車子停在哪裡也完全沒有印象，越想越心急只好向警方求助。

請繼續往下閱讀...

員警聽完李婦描述立即開啟尋車模式，除調閱路口監視器，也排除車輛被拖吊可能，發現車輛最後行蹤在醫院附近，研判李婦自小客極有可能近在呎尺，果然沒有多久，就帶著李婦在醫院附近小巷內尋獲，但出乎員警意料的是，車內竟然還有一名男子，仔細詢問其竟是李婦的弟弟。

原來當天李婦弟弟載她南下就醫，因附近不好停車，便在車上等待姊姊獨自看診，因李婦沒帶手機無法聯絡，聽完警方描述才恍然大悟，難怪今天等了特別久，他也表示姊姊記憶力近來隨著年紀有些衰退，對於警方協助他們姊弟會合十分感謝。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

李婦與弟弟向警方致謝。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法