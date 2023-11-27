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火車直播喧嘩遭制止 南市立委參選人蔡承攸竟噴人辣椒水

制止蔡男的乘客遭噴辣椒水。（取自「社會事新聞影音」）

制止蔡男的乘客遭噴辣椒水。（取自「社會事新聞影音」）

2023/11/27 14:51

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台鐵129車次昨晚 （26日）發生一起噴辣椒水事件，一名蔡姓男子用手機開直播時音量過大，遭到男乘客制止不滿竟拿辣椒水噴對方，造成男乘客不適，列車抵達到屏東車站後，噴辣椒水的男子遭警員帶回偵訊，依違反社維法函送。經查該名蔡姓男子為台南市立委參選人蔡承攸。

代表「復康聯盟黨」參選台南市第一選區立委，蔡承攸之前就曾經因為直播引發糾紛，昨晚7點許於台鐵129車次自強號列車上手機直播時又引爭議，因為聲音太大，同車乘客不滿，但他卻拿出辣椒水噴對方。

直播的畫面顯示，蔡男自座位上站起來，朝後大喊「我就是大嗓門，就是這麼大聲」，接著一名身材壯碩、身穿黑衣的男子起身向他走去並斥責，蔡男則拿出辣椒噴霧朝對方臉部噴去，然後走出車廂。

鐵路警察局高雄分局屏東派出所表示，於昨（26日）晚間7時10分，接獲台鐵129車次自強號列車長通報，該列車上有人大聲喧嘩並遭同車廂其他乘客上前勸阻無效後，遭該男子以辣椒水噴灑臉部並有身體不適狀況。處理員警於該列車到達屏東站時，將該名噴灑辣椒水男子帶回所內偵訊，依違反社會秩序維護法第63條第1項第4款，全案函送屏東地方法院簡易庭裁處。

台鐵自強號列車傳出噴辣椒水事件。（取自「社會事新聞影音」）

台鐵自強號列車傳出噴辣椒水事件。（取自「社會事新聞影音」）

鐵路警察局屏東派出所副所長伍恆毅說明案情。（警方提供）

鐵路警察局屏東派出所副所長伍恆毅說明案情。（警方提供）

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