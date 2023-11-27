弟見姊受辱 怒毆她病男友不治判賠217萬

陳男毆打胞姊病男友，送醫不治，陳男被判刑7年4個月，還要賠償217萬多元。（資料照）

2023/11/27 11:22

〔記者李立法／屏東報導〕廖姓男子在臉書辱罵陳姓女友，引起陳女胞弟不滿，因而與廖男發生衝突，罹癌且需經常洗腎的廖男，被陳男打傷住院治療一段時間後死亡，一審依過失傷害罪判刑6個月，二審改依傷害致人於死罪判刑7年4個月，死者家屬並提告求償，屏東地院判處陳男應賠償217萬多元，可上訴。

廖男2年多前在臉書上辱罵陳姓女友是妓女，引起陳女胞弟不滿，遂與廖男發生肢體衝突，廖男受傷送醫，因頭部挫傷造成創傷性硬腦膜下腔出血須進行手術，結果在住院近一個月後併發肺炎導致敗血性休克死亡，檢方偵辦後，依重傷致人於死罪起訴陳男，屏東地院卻以過失傷害罪論處，判刑6個月，上訴二審後，高雄高分院改依傷害致人於死罪判處陳男7年4個月徒刑，陳男不服，提起上訴，死者母親另對陳男提告求償。

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陳男則否認毆打廖男頭部，認為廖男為洗腎病患，又罹患大腸癌，身體較常虛弱，廖男住院治療後死亡與他的過失並無因果關係。

屏東地院民事庭檢視相關證據後，認定陳男毆打廖男頭部，致廖受到創傷性硬腦膜下腔出血傷勢，廖開刀住院期間染上肺炎，導致敗血性休克死亡，陳男毆打廖男頭部致傷行為與廖男的死亡，具相當因果關係，廖男應對負侵權行為損害賠償之責，依全案情狀，應給付被害人母親扶養費、撫慰金等217萬6602元。

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