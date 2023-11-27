檢方提新北市議員黃俊哲當選無效 一審敗訴

民進黨新北市議員黃俊哲（前排左）去年競選連任，卻爆出父親前台北縣議員黃忠信（前排右）等人涉嫌分贈500份林聰明砂鍋魚頭禮盒選民賄選，被檢方提出當選無效之訴，板橋地院今駁回；圖為去年10月底黃俊哲舉行競選總部成立大會，黃忠信同台打氣。（資料照，記者賴筱桐攝）

2023/11/27 10:31

〔記者王定傳／新北報導〕去年九合一大選時，民進黨新北市議員當選人黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝涉嫌送高級禮盒賄選，檢方去年12月底依違反公職人員選舉罷免法起訴黃忠信、唐龍輝，並對黃俊哲提出民事當選無效之訴，新北地院合議庭歷經近1年審理，今（27）日判決檢方之訴駁回，黃俊哲勝訴，可上訴。

合議庭認為，檢方所提出證據，尚不足以證明黃俊哲主觀上具有買票犯意，或客觀上為賄賂行為，今日黃俊哲勝訴。黃俊哲委任律師李永裕今日表示，感謝法院還黃俊哲清白，呼籲檢方審慎考慮不要再浪費司法資源上訴。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，黃忠信為了幫兒子黃俊哲連任新北市議員，以自家欣湛然建設公司名義提供2000萬元供其子作為選舉所用，涉嫌夥同市議員辦公室主任、欣湛然公司董事唐龍輝及欣湛然公司董事、副總等人，以29萬8520元向「林聰明」店家訂購500盒沙鍋魚頭禮盒後，贈送給選民涉賄選。

檢方去年底依違反公職人員選舉罷免法起訴黃忠信、唐龍輝，並對黃俊哲提出民事當選無效之訴；黃俊哲是新北第5選區（板橋區）市議員，這次以1萬5254票當選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法