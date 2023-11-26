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幫我脫離黑道…騙徒裝黑道 拐走女房東679萬判3年

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2023/11/26 17:45

〔記者王定傳／新北報導〕有多次詐騙女子記錄、在市場賣菜的楊姓男子，向女房東謊稱自己是天道盟成員，並以投資放款獲利、協助他脫離組織、在賭場遭他人設計、酒店消費糾紛等不實理由，從女房東手中騙走679萬餘元，新北地院審理後依詐欺取財罪，判處楊男3年徒刑，不能易科罰金，可上訴。

檢警調查，楊男在2021年間因承租房屋結識女房東，他向對方謊稱自己是天道盟成員，並以可透過投資放款獲利、或損壞他人名錶需錢周轉、協助他脫離組織、父親友人急需用錢、在賭場遭他人設計、酒店消費糾紛、退休警察友人急需借款、警察友人需和解費用、小弟挪用公款需錢補足、女房東住處違建可能被拆除、小弟可能會去她住處鬧事等不實理由，從女房東手中拐走679萬餘元。

楊男被告後雖坦承犯行，但又稱與女房東是男女朋友，才有如此鉅額金錢往來，但合議庭認為，楊男有多次詐騙女子記錄，本案變本加厲，使女房東遭騙679萬，受害金額甚鉅，其詐欺手法除要求女方匯款外，亦包含刷卡換現金等不理性消費行為，使被害人背負巨額債務及高額循環利息，又豈是真心交往者所為？

合議庭審酌楊男雖坦承大部分犯行，但未被害者達成和解，且被害者遭詐騙損失金額甚鉅，楊男又無還錢誠意，因此判刑3年，可上訴。

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