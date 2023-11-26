為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

運將等13秒遭控未讓行人挨罰6千喊冤 南市警回應了

台南一位計程車司機在網路社群po出行車紀錄器影片指，他在路口等約13秒，站在路口旁的女子未走過穿越道，他才起步離開，沒想到被警方開罰未禮讓行人。（圖：取自爆怨公社）

台南一位計程車司機在網路社群po出行車紀錄器影片指，他在路口等約13秒，站在路口旁的女子未走過穿越道，他才起步離開，沒想到被警方開罰未禮讓行人。（圖：取自爆怨公社）

2023/11/26 12:59

〔記者王俊忠／台南報導〕車輛有沒有禮讓行人到底要怎麼判斷？台南市1名計程車司機於先前在東區1處路口看到路旁1名女子要過馬路，計程車在路口停了約13秒，見對方遲未通過路口，還把腳步退回斑馬線，計程車才起步離開。沒想到小黃運將卻被後方的員警攔下、指他未禮讓行人要罰6千元，讓運將直喊無辜、超不滿禮讓行人過於無限上綱。

這名挨罰的小黃運將表示，當時他要讓女子走過斑馬線，女子又退回路口，沒有要走過去的樣子，行車紀錄器顯示他足足等了約13秒，見女子沒有走過去，他才開車起步離去，沒想到這樣竟會挨罰，「車輛明明都已經暫停了，行人不過，車子不過也不行啊！」

有民眾看到小黃運將po上網的影片說，這樣對小黃開罰有些不合理；這位運將有做出禮讓動作了，警察不該為罰而罰，這樣太苛刻了，會惹起民怨。

轄區南市警一分局回應說明，有關影片中，行人已站立行人穿越道欲穿越馬路，該輛計程車前懸距離行人行進方向少於「3公尺、1個車道或3個枕木紋」，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

一分局對此呼籲駕駛人，如遇到行人需有禮讓情況，駕駛人可選擇耐心等待，等候行人通過，或是車輛從距離行人多於3個枕木紋的地方通過，避免受罰。如民眾對警方的開單處分有不服異議之處，可向市府交通局裁決中心提出申訴。

計程車司機在網路社群出示未禮讓行人的罰單。（圖：取自爆怨公社）

計程車司機在網路社群出示未禮讓行人的罰單。（圖：取自爆怨公社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
墾丁旅遊注意！三腳架抓未禮讓行人 已有數十人挨罰
2023/11/14 08:19

墾丁旅遊注意！三腳架抓未禮讓行人 已有數十人挨罰
行人地獄再現！苗栗女過斑馬線 遭左轉小貨車撞傷
2023/10/27 09:50

行人地獄再現！苗栗女過斑馬線 遭左轉小貨車撞傷

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
小黃司機違規待轉阻礙交通還飆罵 送辦挨罰記違規點數
2023/10/25 17:09

小黃司機違規待轉阻礙交通還飆罵 送辦挨罰記違規點數
連7台汽機車把行人當空氣！不禮讓埔里學生 畫面曝網友怒：全檢舉開罰
2023/10/23 18:03

連7台汽機車把行人當空氣！不禮讓埔里學生 畫面曝網友怒：全檢舉開罰

高房價擠壓 北客外溢都往哪買房呢？
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播