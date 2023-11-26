運將等13秒遭控未讓行人挨罰6千喊冤 南市警回應了

台南一位計程車司機在網路社群po出行車紀錄器影片指，他在路口等約13秒，站在路口旁的女子未走過穿越道，他才起步離開，沒想到被警方開罰未禮讓行人。（圖：取自爆怨公社）

2023/11/26 12:59

〔記者王俊忠／台南報導〕車輛有沒有禮讓行人到底要怎麼判斷？台南市1名計程車司機於先前在東區1處路口看到路旁1名女子要過馬路，計程車在路口停了約13秒，見對方遲未通過路口，還把腳步退回斑馬線，計程車才起步離開。沒想到小黃運將卻被後方的員警攔下、指他未禮讓行人要罰6千元，讓運將直喊無辜、超不滿禮讓行人過於無限上綱。

這名挨罰的小黃運將表示，當時他要讓女子走過斑馬線，女子又退回路口，沒有要走過去的樣子，行車紀錄器顯示他足足等了約13秒，見女子沒有走過去，他才開車起步離去，沒想到這樣竟會挨罰，「車輛明明都已經暫停了，行人不過，車子不過也不行啊！」

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有民眾看到小黃運將po上網的影片說，這樣對小黃開罰有些不合理；這位運將有做出禮讓動作了，警察不該為罰而罰，這樣太苛刻了，會惹起民怨。

轄區南市警一分局回應說明，有關影片中，行人已站立行人穿越道欲穿越馬路，該輛計程車前懸距離行人行進方向少於「3公尺、1個車道或3個枕木紋」，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，可處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

一分局對此呼籲駕駛人，如遇到行人需有禮讓情況，駕駛人可選擇耐心等待，等候行人通過，或是車輛從距離行人多於3個枕木紋的地方通過，避免受罰。如民眾對警方的開單處分有不服異議之處，可向市府交通局裁決中心提出申訴。

計程車司機在網路社群出示未禮讓行人的罰單。（圖：取自爆怨公社）

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