差了一個月！男子赴波蘭讀醫學院 返國無法考醫師

最高行政法院駁回鄧男上訴，全案確定。（資料照）

2023/11/25 18:14

〔記者吳政峰／台北報導〕鄧姓男子2017年2月赴波蘭就讀醫學系，2021年學成返國，申請報考醫師考試，但考選部醫師牙醫師考試審議委員會以他不符合衛福部2017年1月公布「國外大學或學院醫學系科學歷採認原則」的「一般常態招生或入學管道」規定，拒絕應考。鄧男興訟爭權，日前被最高行政法院駁回，確定無法在台行醫。

衛生福利部為了解決歐洲醫學系學歷的爭議，2017年1月公布學歷採認原則，鄧男雖於2016年12月就獲得波蘭一所大學醫學系的入學接受信，但到2017年2月才入學就讀。

請繼續往下閱讀...

鄧男2021年學成歸國，以國外學歷報名專門職業及技術人員高等考試醫師考試，並繳驗應考資格證明文件，填具報考醫師考試國外大學學士後醫學系學歷採認申請表，以及檢附大學入學接受信、畢業（學位）證書、在學成績單、實習證明、入出國紀錄等佐證資料。

醫師牙醫師考試審議委員會認為，鄧男繳驗的相關證明文件無法判斷就讀學校的入學資格、招生或入學管道，請其補正相關佐證資料，補正後委員仍認不符合學歷採認原則第5點第9款「須經一般常態招生或入學管道」的規定，決定通知他不得應考。鄧男不服，興訟爭取當醫師的權利。

一審台北高等行政法院指出，鄧男2017年2月才入學修習，應適用學歷採認原則新制，其身分施行前已在國外修習醫學系科或已畢業的學生，仍應有所不同，故原處分適用學歷採認原則第5點第9款規定，並無違反平等原則、法律不溯及既往原則及信賴保護原則，駁回其訴。

鄧男不服，提起上訴，二審最高行政法院說明，鄧男提供2017年參加入學考試及面試，關於學位文憑、英語能力、面試成績及考試成績均通過（PASS），惟無其他有關各科目考試分數、評比及錄取標準等記載，致無從證明使用的入學管道，與正常考試入學管道情形相同。

最高行政法院表示，鄧男自承2016年12月19日即接獲入學許可通知，則其於2017年2月17日參加入學考試的結果，對其入學許可有無任何實質影響，及該校究竟有無依入學考試成績進行評比，並依招生名額擇優入學，都有疑問。

最高行政法院發現，該大學英文簡章內容寫明該課程（MD Advanced Program）的修業年限為6年，但鄧男在學成績單顯示其修業期限合計僅將近4年，二者顯不相符。

最高行政法院認為一審判決並未違背法令，鄧男上訴請求廢棄，為無理由，日前予以駁回，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法