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涉毒通緝女拒檢逃逸 警追逮3人起獲安非他命

警方將陳男、朱男攔停並逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

警方將陳男、朱男攔停並逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/25 15:37

〔記者徐聖倫／新北報導〕29歲郭姓女子昨搭友人汽車行經新北市蘆洲區遭警方攔查，但郭女日前因涉毒遭通緝，她先是下車謊報身分，隨後一個眼神示意駕駛，跳上車後座搭車逃跑，警方尾隨30公尺後將汽車攔下，最終將郭女與同車2名男子逮捕，並在車上起獲數包安非他命。

據了解，郭女今年涉入毒品案，月前未出庭應訊，後遭新北地檢署發布通緝。昨清晨，郭女與男友陳姓男子、友人朱姓男子共乘一車前往蘆洲準備吃消夜，行經成功路、得勝街口時遇警方攔查。

3人報身分證時，郭女因通緝在案故謊報他人身分企圖蒙混過關，不料遭警方識破，郭女先是假意配合警方下車攔查，隨後向警方稱「身分證放在後座」，這時郭女向駕駛陳男眼神示意，接著跳上車後座，陳男則催緊油門落跑。

警方見狀隨即尾隨並通報支援，期間郭女異想天開，行進間從右後座換到左側，並令陳男暫停，郭女從左後車門離開，而警方趕抵，先是控制汽車與車上陳、朱2人，另一人名警力則徒步追趕郭女，郭女徒步逃了約30公尺遭警攔下壓制。

警方順利將郭女、陳男、朱男等3人逮捕，並在汽車上搜出6包安毒，總重18.5公克。郭女承認自己因為害怕通緝所以跑，毒品部分3人皆表示是在網路購得，確切來源則推稱不知。警詢後，依妨害公務、毒品等多項罪嫌，將郭女、陳男、朱男等3人移送法辦。

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郭女徒步逃逸遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

郭女徒步逃逸遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

警方在汽車上搜出安非他命18.5公克。（記者徐聖倫翻攝）

警方在汽車上搜出安非他命18.5公克。（記者徐聖倫翻攝）

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